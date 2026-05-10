Poruka Amerikancima iz Irana: "Vrijeme vam ističe, od danas više nećemo biti suzdržani"

Glasnogovornik iranske parlamentarne Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Ebrahim Rezaei kaže da će svaki napad na iranske brodove biti dočekan snažnim i odlučnim odgovorom protiv američkih brodova i baza.

"Od danas, naša suzdržanost je završena. Svaka agresija na naše brodove bit će dočekana snažnim i odlučnim iranskim odgovorom protiv američkih brodova i baza", kaže Rezaei.

Imao je i oštru poruku za Sjedinjene Američke Države (SAD).

"Vrijeme ističe protiv interesa Amerikanaca, u njihovoj je koristI da se ne ponašaju glupo i ne tonu još dublje u kaljužu u koju su upali. Najbolji put je predaja i priznavanje ustupaka. Morate se naviknuti na novi regionalni poredak", naglasio je Rezaei.

U međuvremenu je katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani u telefonskom razgovoru rekao iranskom ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju da je "sloboda plovidbe dobro utvrđen princip koji se ne smije kompromitovati" i da zatvaranje Hormuškog moreuza samo dovodi regiju u opasnost i pogoršava trenutnu krizu.