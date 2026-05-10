SAD uvele sankcije kineskim kompanijama pred sastanak Trampa i Sija: Tvrde da su pomagali Iranu

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) uvela je nove sankcije protiv tri kineske kompanije koje se dovode u vezu s podrškom Iranu, dodatno pojačavajući tenzije između SAD i Kine uoči najavljenog susreta lidera u Pekingu.

Sankcionisane kompanije

Prema saopćenju američkog Ministarstva vanjskih poslova, sankcionisane su kompanije Meentropy Technology (Hangzhou), The Earth Eye i Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd., koje Washington optužuje da su Iranu omogućavale satelitske snimke i tehničku podršku povezanu s vojnim operacijama.

Optužbe za podršku Iranu

Američke vlasti tvrde da su te aktivnosti doprinijele iranskim napadima na američke snage na Bliskom istoku, te da se radi o nastavku, kako navode, "podrške osjetljivim vojnim programima Teherana".

Pored kineskih firmi, sankcije su uvedene i za pojedine kompanije i osobe iz Bjelarusije, Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata zbog navodne uloge u iranskim vojnim nabavkama.

Potez pred sastanak

Ovaj potez dolazi neposredno pred put Donalda Trampa u Peking, gdje se očekuje njegov sastanak s kineskim predsjednikom Si Đipingom (Xi Jinping), a u delegaciji će biti i američki poslovni predstavnici zainteresovani za nove ekonomske dogovore.

Prema navodima američkih zvaničnika, dugotrajni sukobi na Bliskom istoku mogli bi uticati i na pregovaračku poziciju Pekinga u predstojećim razgovorima.

Poruka iz Kine

U međuvremenu, iz Kine poručuju da se protive američkim sankcijama i optužuju Vašington za politizaciju ekonomskih odnosa, dok tenzije između dvije najveće svjetske ekonomije nastavljaju rasti.