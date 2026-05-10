Objavljeni novi podaci: Evo koliko je Rusa poginulo od početka sukoba u Ukrajini

Nezavisni ruski mediji Mediazona i Meduza objavili su nove procjene o gubicima ruske vojske u ratu u Ukrajini, navodeći da je od početka invazije u februaru 2022. godine poginulo oko 352.000 ruskih muškaraca starosti između 18 i 59 godina.

Prema njihovim podacima, do sada je potvrđeno 217.808 imena poginulih vojnika, dok se dodatni gubici odnose na vojnike koji su sudski proglašeni mrtvima ili nestalima.

Izvještaj je objavljen uoči obilježavanja Dana pobjede u Moskvi, a zasniva se na javnim registrima, sudskim dokumentima i bazama podataka koje vode nezavisni istraživački timovi i mediji.

Navodi se i da je broj zahtjeva za proglašenje nestalih ili poginulih vojnika naglo porastao od sredine 2024. godine.

Procjene nezavisnih ruskih medija niže su od podataka koje objavljuje ukrajinska vojska. Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, Rusija je od početka invazije do 9. maja izgubila oko 1.340.270 vojnika. Ukrajinska vojska također navodi velike gubitke ruske vojne opreme, uključujući 11.920 tenkova, 24.541 oklopno borbeno vozilo, 95.252 vozila i cisterni za gorivo, 41.712 artiljerijskih sistema, 1.780 višecijevnih raketnih sistema, 1.371 sistem protivzračne odbrane, 435 aviona, 352 helikoptera, 281.208 dronova, 33 broda i čamca te dvije podmornice.

Ruske vlasti do sada nisu objavile potpune podatke o ukupnim vojnim gubicima u ratu u Ukrajini.