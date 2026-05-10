Egipatski ministar turizma Šerif Fati za "Avaz": Jačamo povezivanje Egipta i BiH

- Zaista je važno napomenuti da Egipat i Bosna i Hercegovina imaju uspostavljeno i rastuće bilateralno partnerstvo, a Egipat je od samog početka snažno podržavao Bosnu i Hercegovinu, od njene nezavisnosti. Ovo prijateljstvo je, naravno, već bilo utemeljeno u vrlo važnom odnosu koji je postojao između Egipta i bivše Jugoslavije, i mi smo godinama marljivo radili na daljem jačanju i diverzifikaciji naših odnosa i međusobne saradnje u svim oblastima u korist naše dvije zemlje i naroda. I naravno, turizam ostaje središnji stub ove saradnje i direktan pokretač za promociju naših odnosa, unapređenje našeg prijateljstva i njegovanje međuljudskih razmjena koje su temelj svakog trajnog partnerstva između dvije zemlje.

Egipat i Bosna i Hercegovina dijele dugu i duboku historiju kulturnih razmjena i prijateljskih odnosa. Kako koristite ove temelje za dalje jačanje bilateralnog partnerstva, posebno u oblasti turizma?

Turizam ostaje centralna tačka saradnje Egipta i Bosne i Hercegovine, pa su na tom polju intenzivirane aktivnosti s obje strane, kaže u ekskluzivnom intervjuu za „Avaz” ministar turizma Egipta Šerif Fati (Sherif Fathy). Otkriva koliko je jako partnerstvo dviju država i navodi da nije cilj samo dovesti bh. turiste u Egipat nego ponuditi BiH kao atraktivnu destinaciju Egipćanima.

- Zaista, imao sam zadovoljstvo posjetiti Sarajevo, prvi put, u avgustu prošle godine. Vjerujem da je moja posjeta bila od posebnog značaja i odražavala je važnost koju pridajemo njegovanju bilateralnog partnerstva između Egipta i Bosne i Hercegovine, s naglaskom, naravno, na unapređenju naše turističke saradnje i razmjene. Memorandum o razumijevanju koji sam potpisao s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine pruža institucionalni okvir za maksimiziranje naše već rastuće turističke saradnje i uvjeren sam da će to dodatno potaknuti naše razmjene i proširiti obim i protok turista iz Bosne i Hercegovine u Egipat i njegove raznolike turističke destinacije i atrakcije. Egipat je tokom godina postao poznata, omiljena i važna destinacija za turiste iz Bosne i Hercegovine. Važno je istaknutije pozicionirati Egipat kao vodeću turističku destinaciju na bosanskohercegovačkom tržištu, a podjednako i povećati svijest o jedinstvenoj privlačnosti Bosne i Hercegovine među egipatskim putnicima, jer je ovo, bez sumnje, zemlja izuzetne ljepote. To se može postići proširenjem zajedničkih promotivnih napora i aktivnosti, uključujući organiziranje upoznavajućih putovanja za turističke kompanije u obje zemlje, kao i posjete influensera i predstavnika medija. Osim toga, postoji značajan potencijal za dalju saradnju putem sajmova, B2B sastanaka i poslovnih foruma koji okupljaju dionike privatnog sektora s obje strane.

Prošle godine ste posjetili Sarajevo i potpisali Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti turizma između Egipta i Bosne i Hercegovine. Šta je do sada realizirano i kakvi su izgledi za proširenje protoka turista?

Direktni letovi

Kakvi su izgledi za uspostavljanje direktnih letova između Kaira i Sarajeva, osim sezonskih čarter letova koji direktno povezuju Bosnu i Hercegovinu s Hurgadom?

- Marljivo radimo na proširenju zračne povezanosti Egipta i Bosne i Hercegovine i nadamo se i dalje da će jednog dana biti uspostavljeni direktni komercijalni letovi između Kaira i Sarajeva. Ovo ne samo da će olakšati i proširiti protok turista između naše dvije zemlje, već će, naravno, doprinijeti i širenju naših trgovinskih i komercijalnih odnosa i kulturne razmjene. Također nam je drago što smo u proteklih nekoliko godina svjedočili porastu broja sezonskih čarter letova iz BiH za Hurgadu, i nadamo se da će ovogodišnja ljetna sezona zabilježiti rekordan broj putnika, posebno s obzirom na povećani broj letova koji su planirani iz Sarajeva i Tuzle. I naravno, naša Ambasada u Sarajevu nastavlja blisku saradnju s glavnim turističkim kompanijama i turoperatorima u BiH, s ciljem olakšavanja njihovog poslovanja u Egiptu i pružanja turistima iz BiH najugodnijeg iskustva tokom njihovog boravka u Egiptu.

Dešavanja u Zalivu

Egipat je doživio snažan rast turističkog sektora i postao glavna destinacija na svjetskoj sceni. Ipak, da li su i kako dešavanja u Zalivu utjecala na turizam?

- Prošle godine, Egipat je dočekao rekordnih 19 miliona posjetilaca, postigavši izuzetnu stopu rasta od 21 posto u odnosu na 2024. godinu. Ovaj snažan uzlazni zamah nastavio se i početkom 2026. godine, a u januaru i februaru zabilježen je porast od gotovo 20 posto u odnosu na prethodnu godinu - jasan dokaz snažne i održive potražnje. Međutim, kako su se regionalni događaji intenzivirali, tempo rasta je počeo usporavati. Kao odgovor na to, poduzete su brze i ciljane akcije pokretanjem intenzivnih taktičkih marketinških kampanja. Najznačajniji izazov bio je nagli globalni porast cijena avionskog goriva – porast od približno 120 posto – što je zahtijevalo stratešku ponovnu procjenu okvira saradnje s partnerskim aviokompanijama. Kao rezultat toga, izvršene su prilagodbe naših programa poticaja za avijaciju, kako bi se ublažili rizici za aviokompanije i osigurao kontinuitet i stabilnost letačkih operacija. Ključni prioritet je održavanje zračne povezanosti s Egiptom, osiguravajući da su kapaciteti letova lako dostupni kada se potražnja u potpunosti vrati. Nakon što se situacija stabilizira, očekujem da će se rast turizma vratiti na svoju prethodnu uzlaznu putanju.

Kakva su očekivanja za turističku industriju u narednih nekoliko godina?

-Turizam je, po prirodi, otporan sektor s dokazanom sposobnošću oporavka. Egipatska turistička industrija se u prošlosti suočavala s brojnim izazovima, dosljedno pokazujući svoju sposobnost brzog oporavka. Snažan oporavak se očekuje kada se uslovi stabilizuju. Vizija Ministarstva turizma usmjerena ka budućnosti pozicionira Egipat kao destinaciju zaista neusporedive raznolikosti - identitet koji leži u srži naše globalne priče. Ova poruka se dosljedno prenosi na svim međunarodnim izložbama i profesionalnim angažmanima, jačajući jedinstvenu sposobnost Egipta da ponudi širok spektar iskustava unutar jedne destinacije. Istovremeno, postoje značajne mogućnosti za višedimenzionalna putovanja, koja uključuju pažljivo odabrane kombinacije kao što su odmor na plaži i historijski lokaliteti, povezivanje sjeverne obale sa Sivom (Siwa), spajanje duhovnih iskustava poput staze Svete porodice s krstarenjima Nilom i spajanje Svete Katarine sa Šarm el Šeikom (Sharm El Sheikh) - stvarajući itinerere koji su i raznoliki i duboko obogaćujući. Saradnja s turoperatorima na ključnim međunarodnim tržištima istakla je jasan i rastući trend: mnogi se već kreću prema dizajniranju i promociji integriranih putnih programa koji kombiniraju više iskustava u jedno kohezivno putovanje. Ove ponude dobivaju na snazi, uspješno privlačeći nove i raznolikije segmente putnika koji sve više traže impresivna, autentična i višeslojna putnička iskustva.

Veliki egipatski muzej

Egipat je prošle godine zvanično otvorio Veliki egipatski muzej (GEM), najveći svjetski muzej posvećen jednoj civilizaciji, drevnoj egipatskoj civilizaciji. Posjeta ovom muzeju je svakako impresivno iskustvo, gdje se spajaju historija, arhitektura i najsavremenija tehnologija. Posjetoci prvi put u historiji mogu da vide kompletnu kolekciju iz grobnice faraona Tutankamona izloženu na jednom mjestu.

Prema riječima ministra Fatija, Veliki egipatski muzej ima potencijal da postane glavni pokretač povećanog turizma iz BiH u narednim godinama.