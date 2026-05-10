Direktor naftnog giganta: Svijet izgubio milijardu barela nafte za dva mjeseca

Predsjednik i izvršni direktor kompanije Saudi Aramco Amin H. Naser (Nasser) upozorio je da je svjetsko tržište u posljednja dva mjeseca izgubilo oko milijardu barela nafte, što, kako kaže, stvara ozbiljan pritisak na globalne energetske tokove.

On je naveo da će tržištima biti potrebno vrijeme za stabilizaciju, čak i ako se snabdijevanje djelimično normalizuje, te da su zalihe širom svijeta značajno smanjene.

Prema njegovim riječima, kompanija ima cilj da osigura kontinuitet isporuke energije i u uslovima tržišnih poremećaja.

Naser je istakao da su globalne zalihe smanjene zbog poremećaja u transportu nafte kroz strateške rute, uključujući Hormuški moreuz, što je uticalo na rast cijena i ograničenja u brodskom saobraćaju.

Dodao je da je kompanija koristila alternativne transportne pravce kako bi ublažila poremećaje u snabdijevanju, dok Aziju i dalje vidi kao ključno tržište za buduću potražnju energije.

Naser je upozorio i da nedovoljna ulaganja u energetski sektor dodatno pogoršavaju situaciju na globalnom tržištu nafte.