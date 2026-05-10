Novi ajatolah kreće u ofanzivu: Izdao nove naredbe za "suprotstavljanje neprijatelju"

Iranska državna televizija objavila je da je načelnik zapovjedništva oružanih snaga Ali Abdolahi održao sastanak s Modžtabom Hameneijem (Mojtaba Khamenei), za kojeg se navodi da je preuzeo ulogu u vođenju vojnih operacija.

Prema navodima državnih medija, Modžtaba Hamenei izdao je nove "direktive i smjernice" za nastavak operacija koje su opisane kao odgovor na neprijateljske aktivnosti.

U izvještajima se tvrdi da se Hamenei nakon imenovanja nije često pojavljivao u javnosti, već da je komunikaciju uglavnom obavljao putem pisanih saopštenja.

Istovremeno, iranski vojni zvaničnici najavili su moguće nove mjere u vezi s Hormuškim moreuzom, ključnim pomorskim pravcem za globalnu trgovinu naftom.

Prema navodima poluslužbene agencije Tasnim, razmatra se i zakon kojim bi se ograničio prolazak brodova iz "neprijateljskih država", što bi dodatno moglo uticati na međunarodni pomorski saobraćaj u regionu.