Novi ajatolah kreće u ofanzivu: Izdao nove naredbe za "suprotstavljanje neprijatelju"

Državni mediji prenose da je Modžtaba Hamenei izdao naredbe za “suprotstavljanje neprijatelju”

Modžtaba Hamenei. AP

B. A.

prije 27 minuta

Iranska državna televizija objavila je da je načelnik zapovjedništva oružanih snaga Ali Abdolahi održao sastanak s Modžtabom Hameneijem (Mojtaba Khamenei), za kojeg se navodi da je preuzeo ulogu u vođenju vojnih operacija.

Prema navodima državnih medija, Modžtaba Hamenei izdao je nove "direktive i smjernice" za nastavak operacija koje su opisane kao odgovor na neprijateljske aktivnosti.

U izvještajima se tvrdi da se Hamenei nakon imenovanja nije često pojavljivao u javnosti, već da je komunikaciju uglavnom obavljao putem pisanih saopštenja.

Istovremeno, iranski vojni zvaničnici najavili su moguće nove mjere u vezi s Hormuškim moreuzom, ključnim pomorskim pravcem za globalnu trgovinu naftom.

Prema navodima poluslužbene agencije Tasnim, razmatra se i zakon kojim bi se ograničio prolazak brodova iz "neprijateljskih država", što bi dodatno moglo uticati na međunarodni pomorski saobraćaj u regionu.

