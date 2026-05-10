Kijev optužuje Moskvu: "Primirje prekršeno, izvedeno 60 napada"

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopćio je da su ruske snage prekršile dogovoreno primirje i u toku dana izvele oko 60 napada na ukrajinske položaje.

Prema ukrajinskim navodima, napadi su uključivali artiljerijsko djelovanje na više pograničnih područja, pri čemu su pogođena naselja u Sumskoj oblasti, uključujući Korenok, Novovasilivku, Rohozine, Jastrubščinu i druga okolna mjesta.

U izvještaju se navodi i da su ruske snage izvele više napada na ukrajinske odbrambene položaje u različitim pravcima fronta, a dio borbenih dejstava je, prema tvrdnjama Kijeva, i dalje u toku.

Ukrajinska strana tvrdi da se time krši dogovoreno primirje koje je, prema ranijim informacijama, trebalo biti na snazi u periodu od 9. do 11. maja.

Primirje je uspostavljeno nakon diplomatskih inicijativa, uz posredničke prijedloge koji su ranije povezivani s pokušajima smirivanja sukoba.