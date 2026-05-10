ZDRAVSTVENA UZBUNA

Pet Francuza evakuirano s kruzera zbog hantavirusa, jedan putnik ima simptome

Putnici s broda MV Hondius stavljeni u izolaciju nakon smrti tri osobe

Fotografija ne opisuje događaj iz teksta.

B. A.

prije 1 sat 21 minutu

Pet francuskih državljana evakuisano je s kruzera MV Hondius nakon pojave hantavirusa na brodu, a jedan od putnika pokazao je simptome tokom leta prema Francuskoj.

Francuski premijer Sebastijen Lekornu (Sébastien Lecornu) saopćio je da su svi putnici odmah stavljeni u strogu izolaciju te da će biti podvrgnuti medicinskim pregledima i testiranju.

Evakuacija putnika započela je na Tenerifima, gdje je brod pristao nakon incidenta. Putnici iz više evropskih zemalja prebačeni su posebnim letovima u matične države, dok će dio njih biti u obaveznoj karantini.

Španska ministrica zdravstva Monika Garsija (Mónica García) navela je da će putnici iz različitih zemalja biti transportovani u etapama, dok će članovi posade ostati na brodu koji će otploviti prema Nizozemskoj radi dezinfekcije.

Prema preporukama World Health Organization, svi putnici smatraju se kontaktima visokog rizika i bit će pod zdravstvenim nadzorom naredna 42 dana.

Kruzer pod nizozemskom zastavom isplovio je početkom aprila iz argentinskog grada Ushuaije, a tokom putovanja od hantavirusa su preminule tri osobe, nizozemski bračni par i jedan njemački državljanin.

# SIMPTOMI
# EVAKUACIJA
# HANTAVIRUS
