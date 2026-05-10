Tramp zaprijetio Iranu: "Ako se neko približi uraniju, raznijet ćemo ga"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da američke snage nadziru iranski obogaćeni uranij te upozorio da će SAD reagovati ukoliko se, kako je rekao, neko približi lokacijama na kojima se nalazi nuklearni materijal.
Gostujući u emisiji "Full Measure", Tramp je poručio da će SAD u jednom trenutku "doći do" iranskog obogaćenog uranija.
– Ako se bilo ko približi tom mjestu, znat ćemo za to i raznijet ćemo ih – rekao je Tramp.
Američki predsjednik ponovio je tvrdnje da želi spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje, navodeći da je Teheran prije američke intervencije bio veoma blizu tog cilja.
Govoreći o prošlogodišnjoj operaciji protiv Irana, Tramp je utvrdio da je njome zaustavljen razvoj iranskog nuklearnog programa u trenutku kada je, kako tvrdi, Teheran bio "dvije sedmice udaljen" od nuklearnog oružja.
Istovremeno, list Jerusalem Post objavio je da Iran u tom trenutku nije bio tako blizu izrade nuklearne bombe, već tek dovoljne količine obogaćenog uranija, dok bi završetak kompletnog oružja trajao znatno duže.
Tramp se osvrnuo i na situaciju u Hormuškom moreuzu, ističući da SAD ne zavisi od tog pomorskog pravca, ali da djeluje kako bi zaštitio saveznike u regionu, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.
U međuvremenu, iranski vojni zvaničnici poručili su da su njihove snage u punoj pripravnosti radi zaštite nuklearnih postrojenja i strateških lokacija.