Tramp zaprijetio Iranu: "Ako se neko približi uraniju, raznijet ćemo ga"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da američke snage nadziru iranski obogaćeni uranij te upozorio da će SAD reagovati ukoliko se, kako je rekao, neko približi lokacijama na kojima se nalazi nuklearni materijal.

Gostujući u emisiji "Full Measure", Tramp je poručio da će SAD u jednom trenutku "doći do" iranskog obogaćenog uranija.

– Ako se bilo ko približi tom mjestu, znat ćemo za to i raznijet ćemo ih – rekao je Tramp.