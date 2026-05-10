Tramp: Obama je bio glup predsjednik, ali ne toliko loš kao Bajden, Iran nas 47 godina vukao za nos, više neće!

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da se Iranci decenijama poigravaju s njegovom državom i ostatkom svijeta.

- Iran se 47 godina poigrava sa Sjedinjenim Državama i ostatkom svijeta (odgoda, odgoda, odgoda!), a onda je konačno pogodio jackpot kada je Barak Husein Obama postao predsjednik. Ne samo da je bio dobar prema njima, bio je sjajan, praktički je prešao na njihovu stranu, odbacio Izrael i sve ostale saveznike te Iranu dao veliku i vrlo moćnu novu priliku za život. Stotine milijardi dolara i 1,7 milijardi dolara u gotovini, u zelenim novčanicama, dopremljene su avionom u Teheran i servirane im na srebrnom pladnju. Sve banke u Vašingtonu, Virginiji i Merilendu bile su ispražnjene - napisao je Trump.

Kazao je da je bilo toliko novca da su "iranski nasilnici, kada je stigao, nisu znali šta će s njim".

- Nikada nisu vidjeli toliko novca, a nikada ga više ni neće vidjeti. Novac je iz aviona iznošen u kovčezima i torbama, a Iranci nisu mogli vjerovati koliko su sretni. Napokon su pronašli najvećeg naivca od svih, u obliku slabog i glupog američkog predsjednika. Bio je katastrofa kao naš "vođa", ali ne toliko loš kao pospani Džo Bajden. Iranci nas već 47 godina vuku za nos, drže nas u iščekivanju, ubijaju naše ljude bombama uz ceste, guše proteste i nedavno su pobili 42.000 nevinih, nenaoružanih demonstranata, smijući se našoj sada ponovno velikoj zemlji. Više se neće smijati - dodao je.

Tramp je nedavno obećao da će postići "puno bolji" sporazum s Iranom od onoga koji je prije više od deset godina sklopio predsjednik Barak Obama.