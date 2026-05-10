U sudnici progovorila kćerka ubijene misice iz Modriče, čije dijelove tijela je muž miksao u blenderu: Tri riječi sve rasplakale

Suđenje Marku Ribenu (43), optuženom za ubistvo supruge Kristine Joksimović (38), bivše finalistice izbora za Miss Švicarske, donijelo je potresne detalje koji su prodrmali sudnicu u Mutencu. Posebno je odjeknuo iskaz starije kćerke ubijene Kristine, koja je na tvrdnju da je otac nije namjerno ubio reagirala riječima: "Laže, laže, laže", prenosi Daily mail.

Kristina Joksimović rođena je u Švicarskoj, a porijeklom je iz mjesta kod Modriče. Bavila se manekenstvom i bila finalistica izbora za Miss Švicarske, nakon čega je karijeru nastavila u modnoj industriji kao mentorica mladim manekenkama. Ubijena je u februaru 2024. u Binningenu kraj Basela.

Svađa s ocem

Tokom suđenja, odvjetnica koja zastupa dvije maloljetne kćerke para ispričala je sudu kako su djevojčice, koje su u trenutku majčine smrti imale dvije i četiri godine, saznale što se dogodilo. "Nekoliko dana nakon incidenta saznale su da im je majka mrtva, a otac u zatvoru i da se neće uskoro vratiti", rekla je advokatica. Dodala je da su djeca doznala kako je majka umrla tokom svađe s ocem te da policija sumnja da je upravo on odgovoran za njenu smrt.

Kada su čule da njihov otac tvrdi kako to nije učinio namjerno, starija kći reagirala je riječima: "Laže, laže, laže." Na dodatna pitanja šestogodišnja djevojčica rekla je: "Lagao mi je kada nas je pokupio." Advokatica je za svako dijete zatražila odštetu od 100.000 švicarskih franaka, odnosno oko 109.000 eura.

Sudski vještak profesor Frank Urbaniok istaknuo je da je optuženi nakon ubistva otišao na večeru sa dvoje male djece, ponašajući se kao da se ništa nije dogodilo, te je izjavio: "Kao sudski vještak radim 33 godine i nadzirao sam 5.000 slučajeva. Vidio sam mnogo ljudi koji su počinili ubistva intimnih partnera, ali nikada prije nisam vidio nešto ovakvo."

Tužilaštvo odbacuje tezu o samoodbrani

Riben je na sudu tvrdio da je Kristinina smrt bila nesreća te da ga je napala nožem, no tužilaštvo tu verziju odbacuje. Tužilaštvo tvrdi da je motiv ubistva bilo njegovo odbijanje razvoda te da je suprugu udario, pritisnuo uza zid i zadavio "napravom nalik na vrpcu" u podzemnoj praonici njihovog doma.

Prema optužnici, Rieben je nakon ubojstva tijelo raskomadao ubodnom pilom, nožem i vrtnim makazama, a pojedine dijelove otopio u kemijskoj otopini i izmiksao u blenderu. Suđenje je zbog jezivih detalja zatvoreno za javnost, a presuda se očekuje 13. maja. Ribenu prijeti doživotni zatvor.