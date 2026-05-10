Hramska kočija teška nekoliko tona udarila u dalekovode i prevrnula se na masu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Teška hramska kočija, teška nekoliko tona, koja je bila dio vjerske procesije u Indiji, iznenada je izmakla kontroli i prevrnula se među okupljene vjernike, pri čemu je bilo poginulih i povrijeđenih. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju dramatičan trenutak kada se velika konstrukcija, nakon dodira s visokonaponskim vodovima, uz snažan udar ruši na ljude, dok okupljeni u panici pokušavaju pobjeći.

Prema dostupnim snimcima, kočija je tokom kretanja počela gubiti stabilnost. Nedugo zatim došlo je do kontakta s dalekovodima, nakon čega se cijela konstrukcija srušila na prisutne. Lokalni mediji navode da ima više poginulih, dok je veliki broj povrijeđenih zbrinut u obližnjim bolnicama. Zvanične informacije o tačnom broju žrtava najavljene su za kasnije.

Prvi rezultati istrage ukazuju na moguće tehničke probleme koji su doveli do gubitka ravnoteže. Na terenu su već angažovani stručnjaci koji ispituju uzroke nesreće, dok se istovremeno preispituju organizacija događaja i sigurnosne mjere. Slični incidenti s hramskim kočijama zabilježeni su i ranije, zbog čega su ovakvi događaji već duže pod lupom javnosti.