Poznato šta je Iran tražio od Amerike: Tramp pobijesnio, odgovor nazvao neprihvatljivim

Iranski plan, nasuprot tome, poziva na okončanje rata na svim frontama posebno u Libanu, gdje izraelske snage vode borbe protiv Hezbollaha, saveznika Irana i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim moreuzom, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine.

Državni mediji Irana su prikazali američki prijedlog za okončanje rata kao poziv na predaju. Ukoliko bi ga prihvatili, to bi značilo da se Islamska Republika pokori "pretjeranim zahtjevima" američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), komentirala je rano jutros Press TV, televizijska kuća povezana s iranskim vodstvom.

Tramp je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao potpuno neprihvatljiv.

Za novinski portal Axios je izjavio da će odbaciti iranski "neprimjeren" odgovor.

- Ne sviđa mi se njihov odgovor - rekao je Tramp, odbijajući dati daljnje detalje o sadržaju pisma.

Sjedinjene Američke Države ranije su predložile prekid borbi prije početka razgovora o osjetljivijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Politički problem

Nakon vijesti o nastavku zastoja u pregovorima, cijene nafte porasle su za tri dolara po barelu. Razlog je bojazan tržišta da će Hormuški moreuz ostati blokiran, što ozbiljno ugrožava globalno snabdijevanje energentima. Prije početka rata kroz taj morski prolaz prolazilo je oko petine svjetske nafte.

Rat je postao i ozbiljan politički problem za Trampa, jer ankete pokazuju da američki birači negativno reaguju na rast cijena goriva uoči izbora za Kongres koji će biti održani za manje od šest mjeseci.

Vašington, prema dostupnim informacijama, nije uspio osigurati značajniju međunarodnu podršku za vojnu operaciju otvaranja Hormuškog moreuza. NATO saveznici odbili su poslati ratne brodove bez sveobuhvatnog mirovnog sporazuma i međunarodnog mandata.

Tramp bi u srijedu trebao doputovati u Peking, gdje će s kineskim predsjednikom Si Đinpingom razgovarati i o Iranu. Američki predsjednik pokušava izvršiti pritisak na Kinu kako bi iskoristila svoj utjecaj na Teheran i pogurala dogovor s Vašingtonom.

Govoreći o vojnoj situaciji, Tramp je izjavio da je Iran "poražen", ali je upozorio da to "ne znači da je sve završeno".

Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) poručio je da rat neće biti završen dok Iran ne ukloni obogaćeni uranij, ne demontira postrojenja za obogaćivanje te ne riješi pitanje balističkih projektila i regionalnih saveznika.

Netanjahu je u intervjuu za CBS izjavio da bi diplomatija bila najbolji način za uklanjanje obogaćenog uranija, ali nije isključio ni mogućnost upotrebe sile.

Odbrana nacionalnih interesa

Iranski predsjednik Masud Pežeskijan (Masoud Pezeshkian) poručio je da se Iran "nikada neće pokoriti neprijatelju" i da će "snažno braniti nacionalne interese".

U međuvremenu, sigurnosna situacija na Bliskom istoku dodatno se pogoršava. Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su da su presreli dva drona koja su dolazila iz Irana, dok je Katar osudio napad dronom na teretni brod u svojim teritorijalnim vodama. Kuvajt je također prijavio ulazak neprijateljskih dronova u svoj zračni prostor.

Sukobi se nastavljaju i na jugu Libana uprkos primirju koje su Sjedinjene Američke Države posredovale u aprilu. Netanjahu je upozorio da eventualni kraj sukoba s Iranom ne znači automatski i kraj rata u Libanu.

Dodao je i da je Izrael u početku potcijenio sposobnost Irana da blokira pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz.

- Trebalo im je vremena da shvate koliki je to rizik, ali sada to razumiju - rekao je Netanjahu.