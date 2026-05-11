Izrael u problemu: Ne mogu presretati nove dronove Hezbolaha, traže rješenja

Hezbolah je u južnom Libanu rasporedio napredne dronove zbog čega Izrael i dalje traži efikasne protumjere, prema izvještaju izraelskih medija, što naglašava rastuće operativne izazove režima u regiji.

Izraelski javni emiter KAN citirao je izvore koji kažu da je vojska nedavno rasporedila "pametne sisteme za ciljanje" u južnom Libanu u pokušaju da poboljša svoju sposobnost praćenja i presretanja dronova Hezbolaha.

U izvještaju se navodi da su izraelskim vojnicima podijeljene i stotine noćnih nišana "Dagger" kako bi se povećala njihova preciznost prilikom pucanja na pokretne mete noću.

Hezbolahovi dronovi s optičkim vlaknima postali su jedna od najozbiljnijih prijetnji izraelskoj vojsci u južnom Libanu zbog svoje niske detektabilnosti i nemogućnosti Izraela da ih pouzdano presretne, saopštio je emiter.

Krajem prošlog mjeseca, izraelski premijer Benjamin Netajahu (Netanyahu) priznao je da Hezbollahove rakete i dronovi predstavljaju "dvije glavne prijetnje", tražeći od vojnih komandanta da hitno osmisle rješenja, što je neobično javno priznanje nedostataka okupacijske vojske.

Izraelska vojska je u subotu saopćila da je u napadu dronom Hezbolaha ranjen oficir i dva vojnika u južnom Libanu, a jedan je u teškom stanju.

Hezbolah je objavio da je izveo nekoliko operacija usmjerenih na izraelska vojna vozila, okupljanja trupa i položaje širom južnog Libana, dodajući da je u istom periodu presreo i izraelski dron.

Pokret otpora saopćio je da su ove operacije bile direktan odgovor na ponovljena izraelska kršenja primirja i tekuće napade na civilna područja u južnom Libanu.

Uprkos primirju koje je na snazi ​​od 17. aprila, produženom do sredine maja, Izrael nastavlja sa svakodnevnim napadima u Libanu. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta ubijeno je više od 2.700 ljudi i raseljeno preko milion civila.