Američki senator upozorio: Šokantno je koliko su iscrpljene zalihe municije i projektila

Američki demokratski senator Mark Keli (Kelly) upozorio je da su zalihe municije i taktičkih projektila američke vojske ozbiljno iscrpljene.

- Mislim da je pošteno reći da je šokantno koliko smo duboko zašli u ta skladišta - rekao je senator za američku televiziju CBS News.

Keli je rekao da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) uvukao Sjedinjene Države u rat s Iranom bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira i zbog toga su potrošili mnogo municije.

Keli, istaknuti član Odbora za oružane snage, citirao je izvještaje Pentagona u kojima se detaljno navode zalihe specifičnih projektila, uključujući Tomahawke, ATACMS, SM-3 i one koje se koriste u sistemima Patriot.

- Trebale bi godine da se te zalihe obnove - rekao je, bez navođenja konkretnih brojki.

Upozorio je da se SAD možda neće moći braniti u slučaju dugotrajnog sukoba.

Pentagon trenutno traži odobrenje za značajno povećanje odbrambenih izdataka. Prijedlog proračuna Trampove administracije za fiskalnu godinu 2027. predviđa gotovo 1,5 bilijuna dolara odbrambenih izdataka.

Keli je to opisao kao "skandalozno", rekavši da je proračun Pentagona iznosio 700 milijardi dolara kada se pridružio Senatu prije pet i po godina, prenosi DPA.

Prema Pentagonu, iranski rat koštao je SAD otprilike 25 milijardi dolara do kraja aprila. Ta brojka predstavlja procijenjene ukupne izdatke od napada SAD na Iran krajem februara, a najveći dio potrošen je na municiju.