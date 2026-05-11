PREMIJER IZRAELA

Netanjahu želi svesti američku finansijsku podršku na nulu

Ne želim čekati sljedeći saziv Kongresa. Želim početi odmah, naveo je on

Benjamin Netanjahu. AP

Dž. R.

prije 1 sat 19 minuta

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) govorio je za CBS News i kazao da će u narednoj deceniji postepeno ukinuti oslanjanje na američku vojnu pomoć.

- Želim da američku finansijsku podršku, odnosno finansijsku komponentu vojne saradnje koju imamo, svedemo na nulu - rekao je Netanjahu u emisiji 60 Minutes televizije CBS News.

Međutim, poručuje i da je apsolutno pravo vrijeme za moguće redefinisanje finansijskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

- Ne želim čekati sljedeći saziv Kongresa. Želim početi odmah - naveo je on.

Izrael je dugo imao dvostranački konsenzus u američkom Kongresu kada je riječ o vojnoj pomoći, ali je podrška zakonodavaca i javnosti oslabila od izbijanja rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Prema istraživanju organizacije Pew Research Center, američkoj neprofitnoj organizaciji provedenom u martu, 60 posto odraslih Amerikanaca ima negativan stav o Izraelu, dok 59 posto ima malo ili nimalo povjerenja u Netanjahu da će donositi ispravne odluke u vezi sa svjetskim pitanjima. Oba procenta porasla su za sedam procentnih poena u odnosu na godinu ranije.

Netanjahu je rekao da pogoršanje podrške Izraelu u gotovo stopostotno korelira s geometrijskim rastom društvenih mreža. Dodao je da je nekoliko zemalja, koje nije imenovao, manipulisalo društvenim mrežama na način koji je ozbiljno naštetio Izraelu, iako lično ne vjeruje u cenzuru.

Na pitanje da li je moguće srušiti iranski režim, Netanjahu je odgovorio: "Da li je moguće? Da. Da li je zagarantovano? Ne."

