Hegset negirao tvrdnje senatora da je SAD istrošio zalihe oružja: "Kapetan Mark Keli ponovo udara"

Iranski zvaničnik izjavio je za Al Jazeeru da je odgovor Teherana na američki prijedlog bio konstruktivan i pragmatičan. Tokom razgovora razmatrane su teme poput sankcija, nuklearnog programa i Hormuškog moreuza. Također je naglašeno da Iran traži jasne garancije kako bi se osiguralo provođenje eventualnog sporazuma.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) negirao je tvrdnje senatora Marka Kelija (Kelly) da su američke zalihe municije iscrpljene ratom protiv Irana, optužujući bivšeg kapetana mornarice da javno raspravlja o povjerljivim informacijama.

- "Kapetan" Mark Keli ponovo udara - napisao je Hegset na X-u.

Očekuje se da će američki predsjednik Donald Tramp (Trump) tokom njihovog samita u Pekingu ove sedmice vršiti pritisak na kineskog predsjednika Si Đinpinga zbog kineskih veza s Iranom, prema pisanju Financial Timesa, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je u nedjelju da je moguće da iransko rukovodstvo na kraju bude svrgnuto, iako nije predvidio takav ishod.

Šef glavnog aerodroma u Teheranu kaže da strane aviokompanije pregovaraju o povratku i da su signalizirale spremnost za nastavak letova za Iran. Dodao je da se međunarodni letovi iranskih prijevoznika nastavljaju po planu i da su uslovi na aerodromu Imam Homeini "normalni".

Rat u Iranu i poremećaji u Hormuškom moreuzu mogli bi natjerati Federalne rezerve da podignu kamatne stope umjesto da ih smanje, izvijestio je u nedjelju Financial Times pozivajući se na glavnog investicijskog direktora investicijskog giganta PIMCO-a.