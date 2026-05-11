Šta se dešava s Trampom: U roku od par minuta objavio niz AI generiranih fotografija

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) objavio je u kratkom razmaku niz AI-generiranih slika na svojoj društvenoj mreži Truth Social, a zajednička poruka gotovo svih objava bila je ista – da je upravo on najveći američki predsjednik u historiji.

Tramp je podijelio više vizuala izrađenih uz pomoć umjetne inteligencije, od kojih su neki izgledali poput predizbornih plakata, dok su drugi imali propagandni ton.

Na jednoj od fotografija vidi se stražnji dio automobila prekriven ogromnim transparentom s natpisom: “Tramp je bez ikakve sumnje najveći predsjednik kojeg smo ikad imali.”

Serija objava uključuje i izravan napad na njegovog prethodnika i rivala. Tramp je objavio vizual koji dijeli ekran na dva dijela: na lijevoj strani je on uz natpis "Najveći", dok je na desnoj Džo Bajden (Joe Biden) uz natpis "Najgori".

Tramp je objavio i AI prikaz planine Rushmore na kojoj radnici klešu njegov lik uz bok američkim predsjednicima Džordžu Vašingtonu (George Washington), Tomasu Džefersonu (Thomas Jefferson), Teodoru Ruzveltu (Theodore Roosevelt) i Abrahamu Linkolnu (Lincoln).

- Stvari se lijepo kreću prema 250. rođendanu Amerike u julu - stoji u opisu slike, čime se izravno najavljuje proslava velike godišnjice 2026. godine uz Trampa kao središnju figuru američke historije.

Više objava bilo je stilizirano u izrazito patriotskom tonu. Na jednoj Tramp stoji ispred Bijele kuće uz veliki zlatni natpis “The Greatest Of All Time”, odnosno “Najveći svih vremena”.

Tramp je podijelio i sliku s ozbiljnijim tonom na kojoj nosi kapu s natpisom "USA", dok u pozadini sijevaju munje. Tekst na slici objašnjava njegovu teoriju o tome zašto ga institucije progone.

- Nekada sam mislio da je Tramp samo sjajan predsjednik. Ali nakon što sam gledao kako se mediji, FBI i cijeli sistem ujedinjuju protiv jednog čovjeka... Shvatio sam nešto: ne napadaju te tako žestoko osim ako nisi prijetnja. Tada sam znao – on je najveći svih vremena - stoji u objavi koju je predsjednik proslijedio svojim pratiteljima.

Objavio je i sliku s američkom zastavom i Kipom slobode uz poruku “Hvala Bogu za Trampa”, kao i vizual u kojem se tvrdi da će ga “više od 80 miliona birača” podržavati zauvijek.

Jedna od objava prikazuje Trampa u hodniku Bijele kuće uz poruku da će ostati zapamćen kao “G.O.A.T.”, što je kratica za “Greatest Of All Time”, odnosno “najveći svih vremena”.

Među objavljenim slikama našao se i sentimentalni AI portret okružen srcima uz natpis “Amerika voli Donalda Trampa”.

Na jednoj slici tvrdi se da je Tramp “među tri najbolja predsjednika u američkoj historiji”, uz pitanje pratiteljima slažu li se s tom procjenom.

Tramp već dugo koristi Truth Social za izravnu komunikaciju sa svojim pristašama, no posljednjih mjeseci sve češće objavljuje AI-generirane slike i memeove koji glorificiraju njegov politički status i lični kult.

Serija bizarnih AI slika objavljenih u periodu kraćem od sat vremena dodatno pojača dojam ne samo narcisoidne osobe koji gubi kontrolu nad situacijom. Podsjetimo, u SAD je sve više onih koji tvrde da je riječ o nečemu ozbiljnijem od toga, pa ga, među ostalima i njegovi bivši saveznici, otvoreno nazivaju ludim.