MEĐUNARODNA TJERALICA

Bivši poljski ministar koji je pronevjerio milione pobjegao u SAD s novinarskom vizom

Do bijega je došlo nakon što je novi mađarski premijer najavio da njegova zemlja više neće štititi tražene osobe

Zbigniew Ziobro. AP

Dž. R.

prije 33 minute

Zbignjev Ziobro (Zbigniew Ziobro) bivši poljski ministar pravosuđa, za kojim je u domovini raspisana tjeralica zbog niza teških kaznenih djela, pobjegao je iz Mađarske u Sjedinjene Države. 

Do bijega je došlo nakon što je novi mađarski premijer najavio da njegova zemlja više neće štititi tražene osobe, čime je Ziobru ukinuta zaštita koju mu je lani odobrenjem azila pružila vlada Viktora Orbana. Ziobro odbacuje sve optužbe, piše The Guardian.

Nakon što je Orbanova stranka u aprilu smijenjena s vlasti na izborima, novi mađarski premijer Peter Mađar (Magyar), koji je prisegnuo prekjučer, izjavio je da Mađarska više neće biti utočište za osobe koje se traže u drugim zemljama. 

- Mađarska više neće biti sigurno utočište za kriminalce za kojima su raspisane međunarodne tjeralice - rekao je novinarima dan nakon svoje pobjede.

Kao primjere spomenuo je Ziobra i njegovog bivšeg zamjenika Marcina Romanowskog, osumnjičenog za pronevjeru gotovo 40 miliona eura. 

- Nalazim se u Sjedinjenim Državama. Stigao sam jučer, i ovo je moje treće putovanje po zemlji - potvrdio je Ziobro jučer desničarskoj poljskoj televiziji Republika. 

U Poljskoj mu prijeti kazna do 25 godina zatvora ako bude osuđen. Optužbe protiv njega uključuju zlouporabu ovlasti, vođenje organizirane kriminalne skupine i korištenje sredstava namijenjenih žrtvama kriminala za kupnju izraelskog špijunskog softvera Pegasus, navodno radi praćenja političkih protivnika.

Ziobro je odbacio optužbe, optužujući centrističku poljsku vladu za "lov na vještice" protiv konzervativaca. Televizija Republika izvijestila je jučer da je Ziobro u SAD, dok je liberalna televizija TVN24 objavila fotografiju bivšeg ministra u međunarodnoj zračnoj luci Newark Liberty, za koju tvrdi da ju je snimio drugi putnik.

Nejasno je kako je Ziobro uspio otputovati u SAD, budući da je Poljska prethodno izjavila da su mu sve putne isprave, uključujući poljsku i diplomatsku putovnicu, poništene. Lokalni informativni portal Onet izvijestio je da je Ziobro dobio američku novinarsku vizu povezanu s televizijom Republika.

Republika je kasnije objavila da je bivšeg ministra pravosuđa angažirala kao svog političkog komentatora u SAD. Aktualni poljski ministar pravosuđa Waldemar Zurek napisao je na X-u da će Poljska "kontaktirati SAD i Mađarsku s upitima o pravnoj osnovi koja je Zbigniewu Ziobri omogućila ulazak u Sjedinjene Države unatoč nedostatku važećih dokumenata".

- Nećemo odustati od napora da osiguramo da on i gospodin Marcin Romanowski odgovaraju pred poljskim pravosudnim sistemom. Ako se potvrdi da je Ziobro u SAD, tada će Poljska zatražiti njegovo izručenje - izjavio je ranije za televiziju Polsat.

- Spreman sam se pojaviti pred bilo kojim sudom, a američki neovisni sud je zasigurno neovisni sud. Ako žele pokrenuti postupak izručenja, neka izvole - dodao je, nazvavši slučajeve izručenja na američkim sudovima "zahtjevnim postupkom".

# SAD
# POLJSKA
# ZBIGNIEW ZIOBRO
