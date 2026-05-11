Volodimir Zelenski: Rusija ne poštuje primirje, odgovorit ćemo na svaki napad

Volodimir Zelenski izjavio je da tokom jučerašnjeg dana da nije bilo masovnih ruskih raketnih i zračnih udara, ali je naglasio da ruske snage na frontu uopće ne poštuju dogovoreno primirje. Kako prenosi Ukrajinska Pravda, Zelenski je poručio da ukrajinska vojska na svaki ruski napad odgovara istom mjerom.

- Ohrabruje činjenica da danas do ovog trenutka nije bilo velikih raketnih ni zračnih udara. Ipak, u mjestima uz liniju fronta nije bilo ni trenutka mira. Ruske snage nastavljaju ofanzive na područjima koja smatraju strateški važnim. Zabilježena su granatiranja i brojni napadi dronovima duž cijele linije razdvajanja - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.

Dodao je da je samo tokom jučerašnjeg i današnjeg dana registrovano više od 150 napada, preko 100 granatiranja i skoro 10.000 naleta kamikaza-dronova. Prema njegovim riječima, ruska vojska ne pokazuje nikakvu namjeru da poštuje primirje.

Zelenski je istakao da ni ukrajinska strana neće ostati bez odgovora. Naveo je da je Ukrajina prethodna dva dana obustavila dalekometne udare na rusku teritoriju jer ni Rusija u tom periodu nije izvodila velike raketne napade na ukrajinske gradove.

- Na svaki njihov udar odgovorit ćemo istom snagom. Ako se Rusija vrati totalnom ratu, naši odgovori bit će brzi i veoma osjetni. Udaljenost nam više nije prepreka, što smo već pokazali korištenjem dalekometnog oružja - poručio je ukrajinski predsjednik, nazivajući napade na ruske rafinerije i vojnu infrastrukturu "dalekometnim sankcijama".

Ove izjave dolaze nakon što je Donald Tramp (Trump) 8. maja objavio trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski je tada najavio veliku razmjenu zarobljenika po principu "hiljadu za hiljadu", dok je Kijev pristao da Rusija održi paradu povodom Dana pobjede u okviru dogovora o prekidu vatre.