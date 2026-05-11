Francuz dobio simptome hantavirusa tokom leta s Tenerifa, putnici s kruzera u izolaciji

Francuski državljanin s kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa razvio je simptome bolesti tokom povratnog leta s Tenerifa za Pariz, potvrdio je francuski premijer Sebastien Lekornu (Lecorn). Zbog toga je svih petero evakuiranih francuskih putnika odmah smješteno u strogu izolaciju.

Francuzi su dio grupe od više od 90 turista koji su se vratili kućama nakon putovanja nizozemskim kruzerom MV Hondius. Brod je pristao kod Kanarskih ostrva, a do sada su nakon putovanja preminule tri osobe, od kojih je kod dvije potvrđena zaraza hantavirusom.

Specijalne mjere na aerodromima

Po slijetanju aviona u pariški aerodrom Le Bourget, putnike su dočekali medicinski timovi u zaštitnim odijelima. Hitno su prebačeni u bolnicu Bichat, gdje će provesti 72 sata u karantinu radi detaljnih pregleda. Nakon toga slijedi kućna izolacija koja će trajati 45 dana, saopćilo je francusko Ministarstvo vanjskih poslova.

Slične mjere uvedene su i u Španiji. Četrnaest španskih državljana prebačeno je iz Tenerifa u Madrid, gdje će boraviti u karantinu u vojnoj bolnici.

Britanski putnici stigli su u Mančester, a britanska zdravstvena agencija navela je da niko od njih trenutno nema simptome, ali su pod stalnim nadzorom.

U međuvremenu je avion za SAD prevezao 18 američkih putnika i jednog Britanca koji živi u Americi. Američke zdravstvene vlasti saopćile su da je jedan putnik pokazao blage simptome hantavirusa, dok je drugi bio blago pozitivan na soj Andes. Obojica su tokom leta bila smještena u posebnim jedinicama za biološku izolaciju.

Tokom dana planirani su i letovi za turske, irske i australske državljane, kao i dodatni transport putnika prema Nizozemskoj.

WHO prati operaciju evakuacije

Kruzer Hondius pristao je rano ujutro u luci Granadilla na Tenerifima, nakon čega su se medicinski timovi ukrcali na brod i započeli organizovanu evakuaciju putnika. Operaciju zajednički koordiniraju španske vlasti i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Putnici su tokom iskrcavanja nosili medicinske maske, dok su ih na kopnu dočekivali službenici u punoj zaštitnoj opremi.

Vlasti Kanarskih ostrva izrazile su zabrinutost zbog mogućnosti širenja virusa. Hantaviruse uglavnom prenose glodari, ali kod soja Andes postoji mogućnost prijenosa s čovjeka na čovjeka.

Simptomi uključuju visoku temperaturu, jak umor, bolove u mišićima i stomaku, povraćanje, proljev i otežano disanje.

Helen Clark iz Nezavisnog panela za spremnost i odgovor na pandemije upozorila je da slučaj s kruzera pokazuje koliko je važno unaprijediti međunarodne sisteme za rano otkrivanje i kontrolu zaraznih bolesti.

Prva smrt zabilježena još u aprilu

Prvi putnik preminuo je 11. aprila, dok je druga smrt zabilježena 2. maja. Jedna 69-godišnja Nizozemka napustila je brod na ostrvu Sveta Helena, nakon čega je otputovala u Južnoafričku Republiku, gdje je preminula dva dana kasnije.

Dvojica britanskih državljana s potvrđenom zarazom trenutno se liječe u Nizozemskoj i Južnoafričkoj Republici, dok se treći Britanac, za kojeg se sumnja da je zaražen, nalazi na liječenju na udaljenom ostrvu Tristan da Cunha usred Atlantika.

Nakon iskrcavanja svih putnika i posade, kruzer Hondius nastavit će put prema Nizozemskoj, gdje će biti provedena potpuna dezinfekcija broda i stvari preminulih putnika.