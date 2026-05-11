Brutalan odgovor Trampu iz Teherana: SAD su poražene na svim frontovima

Iranski državni mediji ocijenili su da je Donald Tramp (Trump) napravio ozbiljnu stratešku grešku odbacivanjem sveobuhvatnog iranskog prijedloga za okončanje rata koji, kako navode, Vašington (Washington) vodi protiv Irana već 70 dana.

Tramp je, prema toj analizi, pokušao predstaviti sebe kao pobjednika, odbacujući prijedlog Teherana uz retoriku koja sugeriše očekivanje potpune kapitulacije Irana. Ipak, iranski mediji tvrde da situacija na terenu pokazuje sasvim drugačiju sliku.

- Po svim mjerljivim kriterijima, Amerika je poražena strana u asimetričnom ratu koji je nametnut Iranu usred nuklearnih pregovora u Ženevi 28. februara. Njegovo odbacivanje iranskih uslova u objavi na društvenim mrežama nije otvorilo nove mogućnosti za Washington, već je samo zarobilo SAD u smrtonosnoj raskrsnici triju puteva iz koje nema lakog izlaza - navodi se u analizi.

Isplata ratne odštete

Kako tvrde iranski izvori, prijedlog Teherana dostavljen je u nedjelju preko pakistanskih posrednika i sadržavao je zahtjeve koje Iran smatra temeljnim pravima nakon, kako navode, vojne agresije i ekonomskog rata koji traje decenijama.

Među ključnim tačkama prijedloga bili su isplata ratne odštete Iranu, ukidanje svih američkih sankcija, vraćanje zamrznute iranske imovine, priznavanje iranske kontrole nad Hormuškim moreuzom te trajni prekid neprijateljstava protiv Irana i saveznika iz takozvanog "fronta otpora", uključujući Hezbolah.

- Ono što Iran traži nije poseban tretman, već pravda - ističe se u tekstu.

S druge strane, američki odgovor, prema pisanju iranskih medija, fokusiran je gotovo isključivo na nuklearni program Irana. Vašington insistira na zatvaranju iranskih nuklearnih postrojenja, dugoročnom prekidu obogaćivanja uranijuma te transferu obogaćenog materijala u SAD, što Teheran smatra neprihvatljivim i ponižavajućim zahtjevima.

Odgovornost za rat

U analizi se navodi da američki prijedlog ne sadrži nikakvo priznanje odgovornosti za rat, nema pomena civilnih žrtava u Iranu, reparacija niti garancija protiv budućih napada.

- Vašington se jednostavno pretvara da se rat nikada nije dogodio i vraća se svojoj neuspjeloj nuklearnoj fiksaciji kako bi skrenuo pažnju sa pravog problema - piše u tekstu.

Iranski mediji tvrde i da SAD nisu ostvarile nijedan od ključnih ciljeva koje su imale na početku sukoba, uključujući promjenu režima u Iranu, uništenje raketnog programa ili slabljenje kontrole nad Hormuškim moreuzom.

- Trampova halucinantna "pobjeda" postoji samo u njegovim vlastitim saopštenjima za javnost. U stvarnom svijetu, Sjedinjene Države su poražene na svim frontovima. A odbacivanje iranskog prijedloga ne mijenja tu činjenicu – samo produžava agoniju Vašingtona - zaključuje se u analizi iranskih državnih medija.