U SAD uhapšena žena: Tetovirala jednogodišnjeg sina i rekla da je nesretan slučaj

Žena iz Kentakija (Kentuckyja) suočava se s optužbama za zlostavljanje djeteta nakon što je policija u njenom domu otkrila da je istetovirala svog jednogodišnjeg sina.

Državna policija Kentakija intervenisala je po prijavi o zlostavljanju, a na dječakovoj ruci su pronađeni tragovi tinte.

Dvije verzije događaja

Bruk Mekdanijel (Brook McDaniel) uhapšena je u Montičelu (Monticellu). Prema policijskom nalogu, ona je koristeći kućni aparat za tetoviranje ostavila trajni trag na koži svog 22-mjesečnog sina.

Tokom policijske istrage pojavile su se dvije potpuno različite verzije događaja.

Mekdanijel je tvrdila da je riječ o nesretnom slučaju. Navodno je tetovirala vlastitu nogu kada je dječak iznenada prišao i gurnuo ruku pod iglu aparata.

Svjedoci su policiji ispričali sasvim drugu priču. Prema njihovim riječima, majka je namjerno istetovirala dječaka jer je on to "tražio".

Oznaku je nazvala "party tačkicom" (party dot).

Policajci su na desnoj podlaktici djeteta uočili tetovažu u obliku crne tačke s vidljivim crvenilom oko nje.

Strog zakon

U saveznoj državi Kentaki, tetoviranje osoba mlađih od 16 godina (čak i uz pristanak roditelja) strogo je zabranjeno i tretira se kao napad ili zlostavljanje djeteta.

Pored optužbe za napad četvrtog stepena, situaciju su dodatno pogoršali nalazi sa lica mjesta:

Slučaj je proslijeđen Centru za socijalni rad.

Policija je na imanju u Montičelu zatekla, kako navode, "užasne životne uslove".

Mekdanijel je zadržana u regionalnom zatvoru uz kauciju od 5.000 dolara.

Podijeljene reakcije javnosti

Ovaj slučaj izazvao je burne rasprave na društvenim mrežama i u lokalnoj zajednici.

Dok neki smatraju da je hapšenje majke zbog "jedne tačkice" previše drastična mjera koja će traumatizovati dijete, većina je zgrožena pravdanjem da je dvogodišnjak "sam to htio".

- On je to htio? To je bizarna odbrana kada govorimo o djetetu koje vjerovatno još uvijek gleda crtiće prije spavanja - glasio je jedan od komentara koji najbolje oslikava nevjericu javnosti.