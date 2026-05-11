Benjamin Netanjahu odbacuje optužbe: Nema sistemskog neprijateljstva prema kršćanima

Benjamin Netanjahu (Netanyahu) je u intervjuu za CBS odlučno odbacio tvrdnje da u Izrael postoji sistemski porast neprijateljstva prema kršćanima, nazvavši takve navode "potpunom izmišljotinom".

U razgovoru za emisiju "60 Minutes", Netanjahu je reagovao na nedavne incidente koji su izazvali pažnju javnosti, uključujući zabranu ulaska jeruzalemskom latinskom patrijarhu u Crkvu Svetog groba tokom Uskrsa, snimak vojnika koji oštećuje kršćanski simbol u južnom Libanu, te napad na časnu sestru u Starom gradu Jeruzalema.

Premijer je te događaje opisao kao pojedinačne slučajeve koji ne odražavaju državnu politiku. Naglasio je da Izrael ima jasne zakone i vrijednosti koje štite vjerske zajednice, uključujući kršćane, te da se počinioci takvih djela procesuiraju.

- To su postupci koji su suprotni našem etosu i našem poštovanju prema kršćanstvu - rekao je Netanjahu, dodajući da je vojnik koji je uništio raspelo kažnjen, dok se napadaču na časnu sestru sudi.

On je također naveo da je intervenisao u slučaju jerusalemskog patrijarha i omogućio mu pristup vjerskim aktivnostima nakon privremenih ograničenja uvedenih zbog sigurnosne situacije.

Netanjahu je istakao da je Izrael jedina zemlja u regionu gdje, prema njegovim riječima, kršćanska zajednica može slobodno živjeti i razvijati se, dok su u nekim susjednim državama historijski bili izloženi progonima i smanjenju broja stanovnika.

Odbacio je tvrdnje o sistemskoj diskriminaciji, tvrdeći da se pojedinačni incidenti pogrešno predstavljaju kao zvanična politika države.

Na kraju je poručio da Izrael ostaje posvećen zaštiti kršćana i očuvanju zajedničke vjerske i historijske baštine, a optužbe o neprijateljstvu prema kršćanima nazvao je "apsurdnim i netačnim".