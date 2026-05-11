Novinar pitao Netanjahua je li gladan ratova: "Bio sam najsuzdržaniji premijer do 7. oktobra"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) u sklopu velikog intervjua koji je dao za CBS govorio je o mnogo tema, uključujući ratove u kojima učestvuje Izrael ističući da je do 7. oktobra i napada Hamasa smatran najsuzdržanijim premijerom.

Odgovarajući na pitanje novinara Netanjahu je rekao da su tvrdnje o tome da je gladan ratova smiješne uzimajući u obzir njegovu politiku.

- Smatrali su me, znate, politički čvrstim, ali vojno veoma suzdržanim. Očigledno se to promijenilo 7. oktobra jer su namjeravali da nas unište. Nisam mislio da je to bio samo napad Hamasa. Vidio sam to kao napad iranske osovine s ciljem da nas uništi omčom smrti. I rekao sam drugog dana rata, rekao sam, promijenit ćemo Bliski istok - rekao je Netanjahu.

On je ponovio svoju namjeru "o promjeni Bliskog istoka", napominjući da se svi udružuju protiv jevrejske države koju nastoje uništiti i time izbrisati 3.500 godina jevrejske historije.

- Vidio sam to onakvim kakvo je bilo, napad iranske osovine s ciljem da nas unište kroz omču smrti. Znao sam da se moramo suočiti s Hamasom, zatim s Hezbolahom, a zatim s Assadovim režimom, koji smo pomogli srušiti, a zatim i sa samim Iranom. I s Hutima, koji su došli kasnije - rekao je Netanjahu.