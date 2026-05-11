Predstojeći Eurosong, koji se održava u Beču, prate velike kontroverze i podijeljena mišljenja javnosti.

Dok izraelski influenseri najavljuju povratak energije na scenu, značajan broj zemalja povukao se s takmičenja u znak protesta.

Influenseri Aviv Ori Gal i Jurij Vlasov ističu da Izrael ove godine, nakon perioda balada i teških društvenih okolnosti, donosi "hit" i plesni ritam.

Gal navodi da je, uprkos ratnim zbivanjima, sposobnost naroda da se zabavlja čak i u skloništima ključni dio njihovog nacionalnog balansa.

Izrael ove godine predstavlja Noam Betan (Bettan) s numerom pod nazivom "Michelle".

Učešće Izraela izazvalo je oštru reakciju drugih zemalja. Irska, Španija, Slovenija, Nizozemska i Island odustale su od takmičenja, protiveći se odluci organizatora da dopuste nastup državi optuženoj za genocid nad Palestincima.

Raspored Eurosonga:

Prvo polufinale: 12. maj

Drugo polufinale: 14. maj

Finale: 16. maj