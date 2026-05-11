Cijene goriva u SAD naglo rastu: Trampova administracija razmatra ukidanje poreza

Cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama naglo su porasle, što je izazvalo političke reakcije i razmatranje hitnih mjera za ublažavanje udara na građane.

Američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) izjavio je da administracija Donalda Trampa (Trumpa) razmatra mogućnost privremenog ukidanja saveznog poreza na gorivo. Prema njegovim riječima, cilj je smanjiti cijene na benzinskim pumpama i olakšati situaciju građanima.

On je naveo da Bijela kuća razmatra “sve opcije” koje bi mogle dovesti do pojeftinjenja goriva, uključujući i poreske mjere.

Ministar je također istakao da su već poduzeti određeni koraci kako bi se stabilizovalo tržište, uključujući korištenje strateških rezervi nafte, prilagođavanje ekoloških propisa i zahtjeve rafinerijama da ubrzaju održavanje postrojenja kako bi se povećala proizvodnja.

Ipak, Rajt nije želio dati precizne prognoze kada bi cijene mogle pasti, naglašavajući da situacija zavisi i od globalnih geopolitičkih kretanja.

Kao ključni faktor naveo je stanje u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih naftnih pravaca. On je poručio da bi stabilizacija prometa kroz taj region mogla dovesti do pada cijena energenata.

Podsjetio je i da je ranije upozorio kako cijene goriva u SAD vjerovatno neće pasti ispod tri dolara po galonu prije 2027. godine, što je izazvalo neslaganja unutar političkog vrha.

Predsjednik Donald Tramp, s druge strane, smatra da bi cijene mogle pasti znatno brže čim se riješe ključna geopolitička pitanja i postigne dogovor s Iranom.