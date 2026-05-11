Amerikanac (86) nudi 200.000 dolara Grenlanđanima da postanu Amerikanci

Kliford Edvard Stenli (Clifford Edward Stanley), 86-godišnji Amerikanac iz Nevade, podigao je veliku prašinu u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku, nudeći građanima nevjerovatne sume novca u zamjenu za političku lojalnost Sjedinjenim Američkim Državama, piše Index.

Ponuda od 200.000 dolara u taksiju

Stenli je danima obilazio grad i nudio svakome koga sretne po 200.000 dolara ako potpišu peticiju za referendum o priključenju Grenlanda SAD.

Jedan od svjedoka, taksista Deni Brent (Danny Brandt), ispričao je kako mu je starac obećao da će u januaru cijela njegova porodica, kao i svi ostali stanovnici, dobiti taj iznos.

Iako je policija istražila slučaj, zaključeno je da u njegovim postupcima nema ničeg protivzakonitog, uprkos očiglednom pritisku na građane.

Oštra reakcija premijera

Premijer Grenlanda, Jens Fridrik Nilsen (Jens-Frederik Nielsen), oštro je osudio ovaj čin putem društvenih mreža:

- To nije samo duboko zabrinjavajuće, to je nepristojno. Naša budućnost se ne dogovara u taksiju i ne kupuje se novcem. O sudbini naše zemlje odlučujemo mi sami - poručio je Nielsen.