Iran pogubio vrhunskog studenta: Mučili su ga dok nije priznao špijunažu

prije 1 sat 12 minuta

Iranske vlasti izvršile su smrtnu kaznu nad Erfanom Šakurzadehom (Shakourzadehom), 29-godišnjim studentom postdiplomskog studija, kojeg su optužile za špijunažu u korist stranih službi.

Optužbe i prisilno priznanje

Prema pisanju Guardiana i zvaničnog portala iranskog pravosuđa Mizan Online, Šakurzadeh je obješen nakon što je proglašen krivim za saradnju s američkom CIA i izraelskim Mossadom.

Organizacija Iran Human Rights (IHR) navodi da je Erfan bio "vrhunski student" prestižnog Univerziteta za nauku i tehnologiju u Teheranu.

Aktivisti tvrde da je mladić bio podvrgnut sistemskoj torturi u samici kako bi se iznudila lažna priznanja.

Posljednja poruka

Neposredno prije pogubljenja, Šakurzadeh je uspio poslati poruku u kojoj je kategorički odbacio sve optužbe. Tvrdio je da su dokazi protiv njega u potpunosti izmišljeni i da mu je saradnja sa stranim obavještajcima podmetnuta.

Kontekst sukoba

Ovo je već peta egzekucija zbog optužbi za špijunažu od kraja februara, kada je počeo otvoreni sukob između Irana s jedne strane, te SAD i Izraela s druge.

Analitičari smatraju da režim ovakvim potezima pokušava zastrašiti domaću javnost, s obzirom na to da se veliki dio stanovništva protivi trenutnoj vlasti u Teheranu.

