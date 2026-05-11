Iran pogubio vrhunskog studenta: Mučili su ga dok nije priznao špijunažu

Iranske vlasti izvršile su smrtnu kaznu nad Erfanom Šakurzadehom (Shakourzadehom), 29-godišnjim studentom postdiplomskog studija, kojeg su optužile za špijunažu u korist stranih službi.

Optužbe i prisilno priznanje

Prema pisanju Guardiana i zvaničnog portala iranskog pravosuđa Mizan Online, Šakurzadeh je obješen nakon što je proglašen krivim za saradnju s američkom CIA i izraelskim Mossadom.

Organizacija Iran Human Rights (IHR) navodi da je Erfan bio "vrhunski student" prestižnog Univerziteta za nauku i tehnologiju u Teheranu.

Aktivisti tvrde da je mladić bio podvrgnut sistemskoj torturi u samici kako bi se iznudila lažna priznanja.