Iran pogubio vrhunskog studenta: Mučili su ga dok nije priznao špijunažu

Iranske vlasti izvršile su smrtnu kaznu nad Erfanom Šakurzadehom (Shakourzadehom), 29-godišnjim studentom postdiplomskog studija, kojeg su optužile za špijunažu u korist stranih službi.
STROGI REŽIM
Neposredno prije pogubljenja, Šakurzadeh je uspio poslati poruku u kojoj je kategorički odbacio sve optužbe
Erfana Šakurzadeh. Platforma X
Prema pisanju Guardiana i zvaničnog portala iranskog pravosuđa Mizan Online, Šakurzadeh je obješen nakon što je proglašen krivim za saradnju s američkom CIA i izraelskim Mossadom.
Organizacija Iran Human Rights (IHR) navodi da je Erfan bio "vrhunski student" prestižnog Univerziteta za nauku i tehnologiju u Teheranu.
Aktivisti tvrde da je mladić bio podvrgnut sistemskoj torturi u samici kako bi se iznudila lažna priznanja.
Neposredno prije pogubljenja, Šakurzadeh je uspio poslati poruku u kojoj je kategorički odbacio sve optužbe. Tvrdio je da su dokazi protiv njega u potpunosti izmišljeni i da mu je saradnja sa stranim obavještajcima podmetnuta.
Ovo je već peta egzekucija zbog optužbi za špijunažu od kraja februara, kada je počeo otvoreni sukob između Irana s jedne strane, te SAD i Izraela s druge.
Analitičari smatraju da režim ovakvim potezima pokušava zastrašiti domaću javnost, s obzirom na to da se veliki dio stanovništva protivi trenutnoj vlasti u Teheranu.
