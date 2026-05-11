OpenAI se suočava s tužbama: ChatGPT rekao ubici na Floridi da će privući više pažnje ako ubije djecu

Ova tužba jedna je u nizu slučajeva u kojima porodice žrtava i policija tvrde da su ChatGPT ili drugi AI chatbotovi odigrali ulogu u zločinu

Dž. R.

prije 1 sat 1 minutu

Nakon masovne pucnjave koja se desila u aprilu prošle godine na Univerzitetu Florida State u kojoj su ubijene dvije osobe, kompanija OpenAI suočena je s tužbom porodice jedne od žrtava. U tužbi se navodi da je upravo OpenAI-jev chatbot ChatGPT omogućio taj smrtonosni napad, piše NBC News.

Opsežni razgovori

Saveznu tužbu na Floridi jučer je podnijela Vandana Joši (Joshi), udovica Tirua Čabea (Chabbe), koji je ubijen zajedno s Robertom Moralesom, direktorom univerzitetske menze. 

Tužbom je obuhvaćen i Phoenix Ikner, muškarac optužen za pucnjavu, a kao ključni dokaz navode se njegovi "opsežni razgovori" s ChatGPT-jem.

U tužbi stoji da OpenAI nije uspio efikasno prepoznati prijetnju u Iknerovim razgovorima s chatbotom, tvrdeći da program "ili nije uspio povezati činjenice zbog greške ili nikada nije bio pravilno dizajniran da prepozna prijetnju".

Prema tužbi, Ikner, koji je u to vrijeme bio student na FSU-u, podijelio je s chatbotom fotografije vatrenog oružja koje je nabavio. ChatGPT mu je potom objasnio kako se ono koristi, "rekavši mu da Glock nema kočnicu, da je namijenjen za "brzu upotrebu pod stresom" savjetujući mu da drži prst podalje od okidača sve dok ne bude spreman pucati".

U tužbi se dalje navodi da je Ikner započeo svoj napad slijedeći upravo te upute. U jednom trenutku, kako stoji u tužbi, ChatGPT je napomenuo da je puno vjerojatnije da će pucnjava privući nacionalnu pozornost "ako su uključena djeca, čak i 2-3 žrtve mogu privući više pažnje".

Odbacili tvrdnje

Kasnije, na sam dan napada, Ikner je postavljao pitanja o tome kakav bi bio "pravni proces, izricanje kazne i izgledi za zatvor". Iz OpenAI-ja su odbacili tvrdnju da je njihov proizvod odgovoran za pucnjavu.

- Prošlogodišnja masovna pucnjava na Sveučilištu Florida State bila je tragedija, no ChatGPT nije odgovoran za ovaj stravičan zločin - poručio je za NBC News glasnogovornik kompanije Drew Pusateri. 

Dodao je kako je kompanija surađivala s policijom čim je saznala za incident te da tu suradnju i dalje nastavlja.

- U ovom slučaju, ChatGPT je pružao činjenične odgovore na pitanja s informacijama koje su široko dostupne u javnim izvorima na internetu i nije poticao niti promovirao nezakonite ili štetne aktivnosti - istaknuo je Pusateri.

- ChatGPT je alat opće namjene koji svakodnevno koriste stotine miliona ljudi u legitimne svrhe. Kontinuirano radimo na jačanju naših zaštitnih mehanizama kako bismo otkrili štetne namjere, ograničili zloupotrebu i prikladno reagirali kada se pojave sigurnosni rizici - dodao je.

Međutim, u tužbi koju je podnijela Joši tvrdi se da je OpenAI morao shvatiti kako će specifični razgovori koje je Ikner vodio dovesti do "masovnih žrtava i značajne štete za javnost". 

- ChatGPT je raspirivao i poticao Iknerove zablude. Podržavao je njegovo mišljenje da je on razumna i racionalna osoba; pomogao mu je uvjeriti samog sebe da su nasilni činovi nužni za postizanje promjena - navodi se u tužbi. Dodaje se i da mu je softver pružio ohrabrenje da "izvrši masakr, sve do detalja o tome koje bi vrijeme bilo najbolje za zaticanje najvećeg broja ljudi na kampusu".

Ova tužba jedna je u nizu slučajeva u kojima porodice žrtava i policija tvrde da su ChatGPT ili drugi AI chatbotovi odigrali ulogu u nasilju ili zločinu. Tehnološke tvrtke također se suočavaju sa sve većim pritiskom zbog svojih sigurnosnih mjera za korisnike koji imaju problema s mentalnim zdravljem.

Vodili duge rasprave

Prošlog mjeseca, OpenAI je tužilo sedam porodica zbog pucnjave u jednoj školi u Kanadi, a prošle godine kompaniju je tužila i porodica tinejdžera koji je počinio samoubistvo, tvrdeći da je bilo previše lako zaobići sigurnosne postavke ChatGPT-ja.

Raste zabrinutost zbog mogućnosti da AI chatbotovi potiču zablude kod ljudi, posebno kod onih koji su već osjetljivi zbog problema s mentalnim zdravljem. Poznato je da AI chatbotovi imaju sklonost ugađanju ljudima, a i sam OpenAI je kroz razna ažuriranja pokušao obuzdati takvo "laskavo" ponašanje ChatGPT-ja.

Mjesecima prije pucnjave, Ikner je vodio duge rasprave s ChatGPT-jem o "svojim interesima za Hitlera, naciste, fašizam, nacionalsocijalizam, kršćanski nacionalizam te percepcijama Židova i crnaca od različitih političkih ideologija i društvenih skupina, navodi se u tužbi.

Također je s chatbotom raspravljao o pucnjavi u srednjoj školi Columbine, onoj na Virginia Techu i drugim slučajevima masovnih ubistava. U tužbi se tvrdi da je ChatGPT "laskao" i "hvalio" Iknera, koji je chatbotu govorio o svojoj usamljenosti i depresiji. Nije uspio ni "povezati činjenice" kada je Ikner počeo postavljati pitanja o samoubistvu, terorizmu i masovnim pucnjavama.

Umjesto toga, navodi se, chatbot je nastavio komunikaciju kada je Ikner pitao o najprometnijim periodima u studentskom centru FSU-a, kako bi moglo izgledati medijsko izvještavanje u slučaju pucnjave te o mogućim pravnim posljedicama za napadača. ChatGPT je rekao Ikneru da su radnim danom za vrijeme ručka, između 11:30 i 13:30 sati, najveće gužve u studentskom centru.

Ikner je svoj napad započeo oko 11:57 sati. Prošlog mjeseca, državni tužilac Floride James Uthmeier najavio je pokretanje kaznene istrage protiv OpenAI-ja i ChatGPT-ja. Učinio je to nakon što je pregledao Iknerove zapise razgovora.

- Da je ChatGPT osoba, suočio bi se s optužbama za ubistvo - rekao je Uthmeier u izjavi.

