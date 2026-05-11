Izraelski vojnici tvrde da su u Gazi dobijali naređenja da pucaju na svakog muškarca

Za istraživački program Channela 13 govorili su izraelski vojnici koji tvrde da su tokom rata u Gazi dobijali naređenja da pucaju na svakog muškarca kojeg sretnu.

- Muškarac, bez obzira na godine, nema igre s tim; odmah ubiti - kazao je jedan vojnik o naredbi koju je dobio.

Dodao je da su vojnicima govorili da i za žene i djecu "koriste vlastitu procjenu, jer svašta se dešava", uz napomenu da su slične upute davane i u vezi s magarcima.

Iskaz je dat Iris Haim, majci izraelskog zarobljenika kojeg su izraelske snage ubile u Gazi, a emitovan je u četvrtak u istraživačkom programu Channela 13.

U središtu priloga je incident iz decembra 2023. u četvrti Shujaiya u Gazi, kada su izraelski vojnici ubili trojicu izraelskih zarobljenika iako su bili bez majica, mahali bijelom zastavom i, prema navodima, nisu predstavljali prijetnju.

Vojnik koji je govorio anonimno rekao je da je upravo on pucao na jednog od zarobljenika.

- Ispalim 500 metaka u minuti. Dižem stvari u zrak. Nije me briga. Ovdje sam da ubijam teroriste - kazao je vojnik.

Kasnije je rekao da je tek naknadno shvatio da je jedan od ljudi na koje je pucano bio Yotam Haim.

Prema istrazi, komandant je Yotamu naredio da priđe zgradi u kojoj su bili izraelski vojnici, nakon čega je otvorena vatra. Vojnik je rekao: "Ispalio sam jedan metak, a on nije umro”, te dodao da mu se zatim oružje zaglavilo prije nego što je drugi vojnik rekao: "Pusti mene da završim".

Iris Haim je za Channel 13 izjavila da su vojnici praktično imali naređenje da "ubiju svaku osobu koja hoda na dvije noge".

- Ako se terorista kreće prema meni, pokušavam ga ubiti. Ne pokušavam ga uhapsiti - kazao je brigadni komandant uključen u zločine.

Na pitanje da li se pucalo i na nenaoružane ljude, odgovorio je: "Naravno, moramo ga ubiti - da, čak i ako je potpuno nenaoružan".

Drugi vojnik rekao je da su pripadnici jedinice učeni da svaku osobu posmatraju kao potencijalnu prijetnju. Naveo je da je procedura bila da se puca čak i zato što i starac može aktivirati eksplozivnu napravu” te dodao: "Bila je situacija u kojoj je osoba izašla s bijelom zastavom i odmah je upucana".

U prilogu se navodi i da iskazi vojnika proturječe nalazima zvanične vojne istrage. Prema njihovim riječima, u trenutku pucnjave nije izdato naređenje da se obustavi paljba, iako je vojska tvrdila da su svi vojnici čuli tu komandu. Novinar Raviv Drucker rekao je da su porodice zarobljenika tražile stvarnu istragu, a ne ono što su doživjele kao prikrivanje i uljepšavanje slučaja.

Istraga je utvrdila i da su izraelske snage pet dana prije ubistva zarobljenika projektilom pogodile zgradu u sjevernoj Gazi u kojoj su se oni skrivali nakon razmjene vatre s borcima Hamasa. Od 251 osobe otete u napadu koji je predvodio Hamas na jug Izraela 2023. godine, 85 ih je ili odvedeno mrtvo ili su kasnije umrli u različitim, često osporavanim okolnostima tokom zatočeništva. U tekstu se navodi i da su izraelske snage u Gazi ubile više od 72.700 Palestinaca, uključujući 850 od proglašenja primirja u oktobru 2025.