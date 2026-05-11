Netanjahu: "Modžtaba Hamnei je živ, skriva se u bunkeru i pokušava održati autoritet"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da vjeruje kako je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) živ.

Modžtaba Hamnei nije se javno pojavljivao otkako je naslijedio svog oca Alija Hamneija (Ali Khamenei), koji je ubijen u američko-izraelskim zračnim napadima na početku rata, zbog čega su se pojavile brojne špekulacije o njegovom stanju.

Prema ranijim informacijama, novi vrhovni vođa navodno je teško ranjen u napadu u kojem je ubijeno još petero članova njegove porodice.

U intervjuu za emisiju “60 Minutes” televizije CBS, Netanjahu je rekao: “Mislim da je Modžtaba Hamnei živ. U kakvom je stanju, teško je reći.”

Dodao je da se Hamnei skriva na tajnoj lokaciji.

- Skriva se u nekom bunkeru ili na tajnoj lokaciji i pokušava održati svoj autoritet. Mislim da nema isti autoritet kakav je imao njegov otac - rekao je Netanjahu.

Iranska agencija Fars jučer je objavila da se Hamnei sastao s jednim vojnim komandantom i dao “nove smjernice za nastavak operacija i odlučno suprotstavljanje neprijateljima”.

Agencija nije objavila dodatne detalje.