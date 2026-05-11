Iranske novine prikazuju Islamsku Republiku spremnu za povratak u rat: Čekaju naređenje za paljbu

Naslovne strane ponedjeljka u Iranu prikazivale su Islamsku Republiku koja se sprema za mogući nastavak rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, javlja CNN.

Dan nakon što je Iran iznio kontraprijedlog koji je američki predsjednik SAD Donald Tramp odbio, naslovi su se fokusirali na vojnu spremnost, upozorenja da će Vašington platiti visoku cijenu ako se borbe nastave i insistiranje da Iran neće kapitulirati pod pritiskom.

Kajhan, jedne od najuticajnijih konzervativnih iranskih novina, za koje se naširoko smatra da su povezane sa pokojnim vrhovnim vođom ajatolahom Alijem Hamneijem, objavile su naslov:

- Rakete i dronovi Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC) usmjereni su na neprijateljske brodove i baze.

Resalat, pro-Hamneijeve konzervativne islamističke novine, objavile su naslov u kojem je pisalo:

- "Američka ratna mašina" ne može da izdrži "moćan talas iranske ofanzivne odbrane u Perzijskom zalivu".

Također su imali kolumnu o "odmazdi za Beirut", pozivajući se na savez sa libanskom militantnom grupom Hezbolah, koju podržava Iran, a koja je u ratu sa Izraelom.

Zvanični vladin list "Iran" je u jednom naslovu naglasio da "pregovori nisu predaja" i da je "lopta u dvorištu Vašingtona" nakon što je Teheran poslao svoj odgovor SAD-u preko pakistanskih posrednika.

List "Hamšahri Teheran", koji je konzervativno orijentisan, imao je glavni naslov o "iranskoj ratnoj zoni", prikazujući podnaslove o "brzim napadnim čamcima", "mornaričkim minama" i "podzemnim gradovima sa raketama".

Džam-e Džam, koji je povezan sa državnim emiterom IRIB, imali su naslov pod nazivom "Direktive komandanta", napominjući da je vrhovni vođa Modžtaba Hamnei saopštio nove odluke i mjere za snažnu konfrontaciju sa neprijateljima.

- Oružane snage čekaju naređenje za paljbu - rekao je on.