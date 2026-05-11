Pronađeno tijelo jednog od dvojice američkih vojnika koji su nestali u Maroku

Američka vojska saopćila je da je pronađeno tijelo jednog od dvojice američkih vojnika koji su prošle sedmice nestali tokom vojne vježbe u Maroku.

Riječ je o 27-godišnjem natporučniku Kendriku Lamontu Kaju Džunioru komandiru voda i oficiru protivvazdušne odbrane iz Ričmonda u saveznoj državi Virdžiniji. Marokanski vojni tim za potragu pronašao je njegovo tijelo u moru uz obalu, oko 1,5 kilometara od litica u blizini kojih su dvojica vojnika nestala 2. maja.

Učestvovali u vježbi “African Lion 2026”

Američke i marokanske snage nastavljaju potragu za drugim nestalim vojnikom, koristeći kopnene, zračne i pomorske jedinice. Komandant 10. zapovjedništva protivvazdušne i protivraketne odbrane američke vojske, brigadni general Kertis King (Curtis King), poručio je da vojska tuguje zbog smrti Kaja.

- Naša srca su uz njegovu porodicu, prijatelje, saborce i sve koji su ga poznavali i služili s njim. Porodica 10. zapovjedništva protivvazdušne i protivraketne odbrane tuguje, i nastavit ćemo da pružamo podršku jedni drugima i porodici natporučnika Kaja dok odajemo počast njegovom životu i službi - rekao je King.

Obojica vojnika učestvovala su u vježbi “African Lion 2026”, godišnjoj zajedničkoj vojnoj vježbi osmišljenoj za jačanje saradnje između američkih snaga, NATO saveznika i afričkih država. “African Lion” je najveća godišnja vojna vježba na afričkom kontinentu i održava se u Maroku, Gani, Senegalu i Tunisu.

Pokušaj spašavanja završio tragedijom

Prema pisanju CBS News, vojnici su s grupom kolega otišli da posmatraju zalazak sunca kada je jedan od njih pao u ocean. Ostali pripadnici grupe pokušali su ga spasiti tako što su napravili ljudski lanac koristeći pojaseve, navodi se u preliminarnom izvještaju.

Kada to nije uspjelo, drugi vojnik je skočio u more kako bi pomogao kolegi koji nije znao plivati. Prema navodima CBS-a, njega je odmah pogodio snažan val, nakon čega je treći vojnik također skočio u vodu. On se na kraju uspio sam vratiti u kamp nakon neuspjelog pokušaja spašavanja.

Nije poznato da li je Kaj bio vojnik koji je prvi pao u more ili onaj koji je skočio u pokušaju spašavanja kolege. Američka vojska je saopćila da je njegovo tijelo prevezeno u obližnju mrtvačnicu te da će biti vraćeno u Sjedinjene Američke Države.