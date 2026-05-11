Izrael odbacuje sankcije EU: "Neprihvatljiv pokušaj političkog pritiska"

Izrael je “čvrsto odbacio” odluku Evropske unije o uvođenju sankcija nasilnim izraelskim doseljenicima na okupiranoj Zapadnoj obali, izjavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar (Gideon Saar).

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) ranije je saopćila da su ministri vanjskih poslova država članica dali zeleno svjetlo za sankcionisanje izraelskih doseljenika koji su odgovorni za nasilje nad Palestincima.

Sar je sankcije ocijenio kao “proizvoljne i politički motivisane”, tvrdeći da su “bez ikakvog temelja”.

- Pokušaj nametanja političkih stavova putem sankcija je neprihvatljiv i neće uspjeti - napisao je Sar na društvenoj mreži X.