Izrael odbacuje sankcije EU: "Neprihvatljiv pokušaj političkog pritiska"

Izrael je “čvrsto odbacio” odluku Evropske unije o uvođenju sankcija nasilnim izraelskim doseljenicima na okupiranoj Zapadnoj obali, izjavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar (Gideon Saar).
NOVI PAKET MJERA
REAKCIJA
Gideon Saar. AP
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) ranije je saopćila da su ministri vanjskih poslova država članica dali zeleno svjetlo za sankcionisanje izraelskih doseljenika koji su odgovorni za nasilje nad Palestincima.
Sar je sankcije ocijenio kao “proizvoljne i politički motivisane”, tvrdeći da su “bez ikakvog temelja”.
- Pokušaj nametanja političkih stavova putem sankcija je neprihvatljiv i neće uspjeti - napisao je Sar na društvenoj mreži X.
Zapadna obala je teritorija na kojoj Palestinci žele uspostaviti svoju buduću nezavisnu državu.
Izraelska vlada se, međutim, poziva na historijske i vjerske veze s tim područjem i protivi se formiranju palestinske države.
Na području Zapadne obale danas živi oko 700.000 izraelskih doseljenika. Ujedinjene nacije i veliki dio međunarodne zajednice smatraju ta naselja ilegalnim prema međunarodnom pravu.
