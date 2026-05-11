Tramp razmatra ponovno pokretanje velike operacije u Hormuzu

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da razmatra ponovno aktiviranje kratkotrajne operacije “Projekt Sloboda”, ali ovog puta s proširenim ciljevima koji bi išli dalje od zaštite brodova kroz Hormuški moreuz.

Tramp je to rekao u telefonskom intervjuu za Fox News, ističući da konačna odluka još nije donesena.

Inicijativa je prvi put najavljena prošle sedmice, ali je ubrzo stavljena na čekanje zbog mirovnih pregovora s Teheranom. Prema Trampovim tvrdnjama, Iran je tokom tih razgovora poručio da bi Sjedinjene Američke Države trebale ukloniti “nuklearnu prašinu” iz iranskih postrojenja, navodeći da je ona zakopana toliko duboko da je Iran ne može sam dohvatiti.

U razgovoru s novinarom Džonom Robertsom (John Roberts), Tramp je rekao da u ovom trenutku nije jasno na koji bi način SAD mogao ući u Iran kako bi proveo takvu operaciju, naglasivši da je to predmet daljih pregovora.

Ipak, ponovio je svoj čvrst stav da Iranu nikada ne smije biti dozvoljeno da dođe u posjed nuklearnog oružja.