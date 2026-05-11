Tramp: Primirje s Iranom je na aparatima, kao kada dođe doktor i kaže da osoba ima 1 posto šanse za preživljavanje

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da ga čeka sastanak s “velikom grupom generala” kako bi razgovarali o ratu s Iranom.

Tramp je to rekao tokom događaja u Ovalnom uredu posvećenog zdravstvenoj zaštiti majki, zamolivši prisutne da govore kratko jer mora na važan sastanak.

- Nemojte govoriti predugo jer me čeka velika grupa generala, a i to je važno, vezano za apsolutno divnu zemlju Iran - rekao je Tramp.

Iza američkog predsjednika tokom obraćanja stajale su žene koje su predstavljale prijedloge njegove administracije vezane za beneficije u oblasti plodnosti i zdravstvenog osiguranja, s ciljem unapređenja brige o majkama i podrške roditeljstvu.

Među prisutnima bila je i republikanska senatorica Kejti Brit (Katie Britt), koja predvodi inicijativu o majčinstvu, kao i više ljekara i pristalica projekta.

"Najbolji plan ikad"

Tramp je tokom obraćanja ponovio da Iran ne smije imati nuklearno oružje te poručio da ima “najbolji plan ikad” za Teheran.

- Ne znam zašto to jednostavno ne kažete jasno – Iran ne može imati nuklearno oružje - rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara.

“Radimo uslugu cijelom svijetu”, dodao je.

Iranski prijedlog SAD-u za okončanje rata, koji je ranije odbacio, opisao je kao “glup”.

Tramp sada tvrdi da je Iran pristao odreći se svog nuklearnog materijala pod uslovom da ga uklone Sjedinjene Američke Države, ali da se Teheran kasnije predomislio.

- Slože se s nama pa onda povuku ono što su rekli - izjavio je američki predsjednik.

Kasnije je iranski prijedlog nazvao “komadom smeća” te rekao da nije “gubio vrijeme” čitajući ga.

"Primirje na aparatima"

Govoreći o primirju između SAD-a i Irana, Tramp je rekao da je ono “na aparatima za održavanje života”.

- To vam je kao kada doktor uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima jedan posto šanse za preživljavanje - rekao je Tramp tokom događaja u Ovalnom uredu.

Primirje koje je Tramp objavio početkom prošlog mjeseca posljednjih dana postalo je sve nestabilnije, dok obje strane nastavljaju razmjenu vatre.