Tramp tvrdi: "Imao sam dogovor s Iranom četiri ili pet puta, onda promijene mišljenje"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da i dalje vjeruje kako Sjedinjene Američke Države mogu postići mirovni sporazum s aktuelnim iranskim rukovodstvom.

- Imate umjerene i imate luđake. Mislim da se umjerene više poštuje. Luđaci žele ratovati do kraja. To bi bio veoma kratak rat - rekao je Tramp.

Potom je napravio poređenje sa situacijom u SAD-u.

- Kao i naša zemlja, i mi imamo luđake. Zovem ih luđacima, zovem ih i glupim ljudima. U Iranu imaju svoje umjerene koji očajnički žele dogovor, a onda imaju i luđake”, rekao je američki predsjednik.

Diplomatsko rješenje

Na pitanje novinara vjeruje li da je diplomatsko rješenje sukoba s Iranom još moguće, Tramp je odgovorio: “Ne, mislim... veoma je moguće.”

Govoreći o pregovorima s Teheranom, Tramp je rekao da je više puta bio blizu dogovora s iranskom stranom.

- S njima sam imao dogovor četiri ili pet puta. Onda promijene mišljenje. Njihovo rukovodstvo su veoma nečasni ljudi.

Dodao je i kako se unutar iranskog sistema vlasti situacija stalno mijenja.

- Ne zaboravite, ovo je treći nivo. Prvi nivo je nestao. Bili su nerazumni. Drugi nivo je razumniji. Treći nivo... niko ne želi biti predsjednik, znate? Kažu: ‘Ko želi biti predsjednik?’ Niko ne diže ruku. Ali oni jednostavno promijene mišljenje. To sam mnogo puta doživio u poslu - naveo je Tramp.

Odugovlačenje

Također je rekao kako pregovori često budu otežani zbog, kako tvrdi, odugovlačenja iranske strane.

- Dogovorite posao s tim ljudima, a oni vam sljedeći dan pošalju dokument kojem treba pet dana da stigne, iako je mogao stići za 20 minuta. Znate, to je prilično jednostavan dokument - rekao je Tramp.

Treba napomenuti da Iran ima predsjednika, Masuda Pezeškijana, koji je izabran 2024. godine.