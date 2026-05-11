U Hamburgu uhapšen maloljetni Sirijac: Planirao je ubijati "nevjernike"

Njemačka policija uhapsila je 17-godišnjeg mladića u Hamburgu zbog sumnje da je planirao napad na tržni centar, bar ili policijsku stanicu, saopćili su tamošnji tužioci.

Riječ je o sirijanskom državljaninu koji je uhapšen u četvrtak u drugom najvećem njemačkom gradu.

Prema navodima tužilaštva, inspiraciju za navodne planove pronašao je u djelovanju ekstremističke organizacije Islamska država, a cilj mu je bio ubiti za sada neutvrđen broj “nevjernika” koristeći eksploziv, Molotovljeve koktele ili nož.

Istražitelji tvrde da je osumnjičeni nabavio tečnost za potpalu, fantomku i nož, a svi predmeti zaplijenjeni su prošle sedmice.

Protiv njega se vodi istraga zbog sumnje u pripremanje terorističkog napada i finansiranje terorizma.

Tužioci su naveli i da je ranije naloženo psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog u okviru druge istrage koja se odnosila na navodna kršenja njemačkog zakona o udruženjima i druga krivična djela, ali nisu objavili više detalja o tom slučaju.