NJEMAČKA

U Hamburgu uhapšen maloljetni Sirijac: Planirao je ubijati "nevjernike"

Cilj mu je bio ubiti za sada neutvrđen broj “nevjernika” koristeći eksploziv, Molotovljeve koktele ili nož

Njemačka policija. Bundespolizei

M. Až.

prije 19 minuta

Njemačka policija uhapsila je 17-godišnjeg mladića u Hamburgu zbog sumnje da je planirao napad na tržni centar, bar ili policijsku stanicu, saopćili su tamošnji tužioci.

Riječ je o sirijanskom državljaninu koji je uhapšen u četvrtak u drugom najvećem njemačkom gradu.

Prema navodima tužilaštva, inspiraciju za navodne planove pronašao je u djelovanju ekstremističke organizacije Islamska država, a cilj mu je bio ubiti za sada neutvrđen broj “nevjernika” koristeći eksploziv, Molotovljeve koktele ili nož.

Istražitelji tvrde da je osumnjičeni nabavio tečnost za potpalu, fantomku i nož, a svi predmeti zaplijenjeni su prošle sedmice.

Protiv njega se vodi istraga zbog sumnje u pripremanje terorističkog napada i finansiranje terorizma.

Tužioci su naveli i da je ranije naloženo psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog u okviru druge istrage koja se odnosila na navodna kršenja njemačkog zakona o udruženjima i druga krivična djela, ali nisu objavili više detalja o tom slučaju.

