Pravni manevar odbrane osumnjičenog za pokušaj atentata na Trampa: "Tužiteljica je predsjednikova prijateljica"

Muškarac optužen za pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) tokom gala večeri novinara u Bijeloj kući prošlog mjeseca, u ponedjeljak se pred sudom izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.

Kol Alen (Cole Allen) (31) iz Kalifornije nije se lično obraćao sudu, već je izjašnjenje o krivici u njegovo ime dala advokatica Tezira Abe.

Optužnicom se tereti za atentat na predsjednika, napad na saveznog službenika te više krivičnih djela povezanih s vatrenim oružjem.

Postupak sada ulazi u novu pravnu fazu, jer Alenova odbrana pokušava izuzeti vršioca dužnosti državnog advokata Toda Blanša (Todd Blanche) i američku državnu tužiteljicu Dženin Piro (Jeanine Pirro) iz predmeta, navodeći da su oboje bili prisutni na večeri i da su mogli biti među potencijalnim metama.

Advokat Judžin Om (Eugene Ohm) rekao je kako će odbrana vjerovatno tražiti izuzeće kompletnog ureda državnog advokata u Vašingtonu, kojim rukovodi Dženin Piro, zbog njenog prijateljstva s Trampom i činjenice da je mogla biti potencijalna žrtva.

- Potpuno je neprimjereno da žrtve navodnog događaja poput ovog vode postupak - rekao je Om.

Tužilaštvo bi do 22. maja trebalo odgovoriti na pravni podnesak odbrane.

Dženin Piro je ranije u intervjuu za CNN izjavila da njena "sposobnost vođenja postupka u ovom slučaju nema nikakve veze s prisustvom na mjestu događaja".