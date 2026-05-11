Tramp: Ukinut ćemo porez na gorivo na određeno vrijeme

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da podržava privremenu suspenziju saveznog poreza na gorivo te poručio kako će ta mjera ostati na snazi "dok bude primjereno". Za ukidanje poreza, koji trenutno iznosi oko 18 centi po galonu, potrebno je odobrenje Kongresa.

Na pitanje novinara planira li suspendirati savezni porez na gorivo, Tramp je kratko odgovorio: "Da."

- Suspendirat ću ga do trenutka kada... Reći ću vam, čim ovo s Iranom završi, čim završi, vidjet ćete kako će cijene benzina i nafte pasti - rekao je Tramp.

"Postepeno ćemo ga vratiti"

Dodao je i da bi porez bio vraćen kada se tržište stabilizuje.

- Ukinut ćemo porez na gorivo na određeno vrijeme, a kada cijene goriva padnu, postepeno ćemo ga vratiti - izjavio je u razgovoru za CBS News.

Trampove izjave uslijedile su nakon što je američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) rekao kako je predsjednik otvoren za sve prijedloge koji bi mogli dovesti do pada cijena goriva.

Demokrati predložili suspenziju

Demokrate su još u martu predložile zakon kojim bi se porez suspendirao do oktobra, ali prijedlog nije prošao Kongres. U međuvremenu su i republikanci najavili nove prijedloge zakona o ukidanju poreza na gorivo.

Republikanski senator iz Misurija Džoš Holi (Josh Hawley) objavio je da će predložiti zakon o suspenziji poreza, dok je zastupnica iz Floride Ana Paulina Luna (Anna Paulina Luna) najavila sličan prijedlog u Zastupničkom domu.

Savezni porez na gorivo koristi se za finansiranje fonda iz kojeg se finansiraju autoceste i javni prevoz u SAD-u. Prema procjenama Bipartisan Policy Centera, petomjesečna suspenzija poreza mogla bi državu koštati više milijardi dolara prihoda.

Iako bi porez bio ukinut, stručnjaci procjenjuju da cijene goriva vjerovatno ne bi pale za punih 18 centi po galonu, nego između 10 i 16 centi, dok bi ostatak koristi zadržali distributeri goriva.

Cijene goriva u SAD-u porasle su za više od 50 posto od početka rata s Iranom, a prosječna cijena galona benzina trenutno iznosi 4,52 dolara.