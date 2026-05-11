Ovo nema ni u igricama: Motocikl nakon sudara završio na nevjerovatnom mjestu

Motociklista, čiji identitet nije objavljen, teško je povrijeđen nakon saobraćajne nesreće u kojoj je njegov motocikl ostao da visi na semaforu na veoma prometnoj raskrsnici u blizini granice između gradova Sarija i Delta u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija.

Policija Delte saopćila je da su njihovi službenici pozvani nešto prije 15 sati po lokalnom vremenu zbog sudara motocikla i automobila.

Iz policije navode da je vozač motocikla zadobio teške povrede koje, na sreću, nisu opasne po život, dok vozač sedana nije povrijeđen, javlja CBC.

Fotografije i video snimci koji se šire internetom prikazuju motocikl kako visi iznad kolovoza sa stuba nadzemnog semafora nakon sudara.

Neobičan prizor privukao je veliku pažnju prisutnih, a mnogi su izvukli mobilne telefone dok su hitne službe pokušavale spustiti motocikl.

- Nikada nisam vidio ništa slično, kao u filmu - rekao je stanovnik Sarije Vilijam Čan, koji je naišao na nesreću dok je išao prema obližnjoj prodavnici krofni.

Čan je kazao da je, nakon što je primijetio oštećen automobil nasred raskrsnice, počeo tražiti drugo vozilo koje je učestvovalo u sudaru.

- Gledao sam dolje, a onda sam pogledao gore i motocikl je bio tamo - prilično ludo - rekao je on.