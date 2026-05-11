Tramp s timom za nacionalnu sigurnost razmatra vojne opcije protiv Irana

Donald Tramp (Donald Trump) u ponedjeljak se sastaje sa svojim timom za nacionalnu sigurnost kako bi razmotrili naredne poteze u sukobu s Iranom, pri čemu je i dalje otvorena mogućnost nastavka vojne akcije.

Na sastanku se, pored ostalih visokih zvaničnika, očekuju potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), načelnik Združenog štaba general Dan Kejn (Dan Caine) i direktor CIA-e Džon Retklif (John Ratcliffe), piše Axios pozivajući se na tri američka zvaničnika.

Primirje pod pritiskom

Ovaj sastanak dolazi nakon što je Tramp novinarima u Ovalnom uredu rekao da je prekid vatre "na aparatima" te optužio Teheran za kršenje dogovora o uklanjanju zaliha obogaćenog uranija. Tramp je također najnoviji iranski prijedlog za okončanje sukoba nazvao "neprihvatljivim" i "smećem".

S druge strane, Iran je u nedjelju odbio američki prijedlog, uz poruku da on "znači predaju Irana pred Trampovim pretjeranim zahtjevima".

Vojna opcija sve izvjesnija

Ipak, Tramp je u Ovalnom uredu poručio da i dalje smatra kako je diplomatsko rješenje "vrlo moguće", te je novinarima rekao da ima plan za okončanje rata. Međutim, dva američka zvaničnika navode za Axios da je Tramp sve skloniji određenom obliku vojne akcije kako bi se pojačao pritisak na režim i iznudili ustupci u vezi s nuklearnim programom.

- Nešto će ih pritisnuti - rekao je jedan američki zvaničnik.

- Mislim da svi vidimo kuda ovo ide - kazao je drugi.