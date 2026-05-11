Izraelski ministar: "EU je antisemitska zbog sankcija izraelskim doseljenicima"

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti i lider krajnje desnice Itamar Ben Gvir oštro je kritikovao Evropsku uniju nakon odluke o uvođenju sankcija izraelskim doseljenicima optuženim za nasilje nad Palestincima.

U objavi na društvenoj mreži X nazvao je Evropsku uniju "antisemitskom", optuživši evropski blok da targetira Izraelce dok istovremeno zanemaruje napade na njih.

Najavio nastavak širenja naselja

Ben Gvir je poručio da će Izrael nastaviti s proširenjem naselja uprkos sankcijama.

"Projekt naseljavanja neće se dati zastrašiti. Nastavit ćemo graditi, saditi, braniti i naseljavati se širom cijele zemlje Izraela", naveo je.

Ministri vanjskih poslova Evropske unije u međuvremenu su zvanično usaglasili novu rundu sankcija protiv izraelskih doseljenika i organizacija optuženih za podršku ilegalnom naseljavanju okupirane Zapadne obale, prenosi Anadolu.

Sankcije doseljenicima i organizacijama

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noël Barrot) izjavio je da Evropska unija uvodi sankcije "glavnim izraelskim organizacijama odgovornima za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji Zapadne obale, kao i njihovim vođama".

- Ovi najteži i najnepodnošljiviji postupci moraju odmah prestati - napisao je Baro na mreži X.

Dodao je da je Evropska unija usvojila i sankcije protiv "glavnih vođa Hamasa".

- Nadu koju je Francuska prošle godine oživjela u Njujorku, da dvije priznate i poštovane države žive jedna uz drugu u miru i sigurnosti, nećemo dopustiti nikome da potkopa - poručio je.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) također je potvrdila odluku.

- Ministri vanjskih poslova EU dali su zeleno svjetlo za sankcioniranje izraelskih doseljenika zbog nasilja nad Palestincima. Krajnje je vrijeme da prijeđemo s riječi na djela. Ekstremizam i nasilje imaju posljedice - napisala je Kalas na mreži X.

Raste nasilje na Zapadnoj obali

Odluka je donesena na sastanku Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u Briselu.

Na okupiranoj Zapadnoj obali nasilje je dodatno eskaliralo od početka izraelskog rata u Gazi u oktobru 2023. godine. Palestinski zvaničnici navode da su od tada zabilježena ubistva, hapšenja, rušenja kuća i širenje naselja.

Prema palestinskim podacima, na Zapadnoj obali je od tada ubijeno najmanje 1.155 Palestinaca, oko 11.750 ih je ranjeno, dok je gotovo 22.000 uhapšeno.