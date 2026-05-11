Iz Irana brzo odgovorili Trampu: "Bit ćete iznenađeni"

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je primirje s Iranom "na aparatima za održavanje života", oglasio se predsjednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Galibaf.

U kratkom odgovoru na poruke iz Bijele kuće, Galibaf je poručio da je Iran spreman na sve opcije.

- Naše oružane snage su spremne da pruže zasluženi odgovor na svaku agresiju; pogrešna strategija i pogrešne odluke uvijek će dovesti do pogrešnih rezultata – cijeli svijet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije; bit će iznenađeni - rekao je Galibaf.

Nešto ranije oglasio se i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, koji je poručio da je odgovor Teherana na američki prijedlog o miru bio razuman i velikodušan.

Podsjetimo, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je novinarima u ponedjeljak da ima najbolji plan ikada za okončanje rata s Iranom, ponovo kritikujući iranski prijedlog kao neprihvatljiv.

On je istakao i da iranski politički "umjerenjaci" žele postizanje sporazuma.

- Imate umjerenjake i imate luđake. I mislim da su umjerenjaci više poštovani. Luđaci žele da se bore do kraja - rekao je Tramp.