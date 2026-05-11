Tramp putuje u Kinu sa 16 vodećih direktora kompanija, među njima Mask i Kuk

Američki predsjednik Donald Tramp planira ove sedmice posjetiti Kinu u pratnji grupe od 16 vodećih poslovnih lidera, uključujući istaknute predstavnike tehnološkog, finansijskog i industrijskog sektora, objavljeno je u ponedjeljak.

"New York Times" je izvijestio da je Bijela kuća objavila listu učesnika iz poslovnog svijeta uoči Trampovog polaska iz Vašingtona u utorak.

Američki predsjednik bi se tokom posjete Pekingu kasnije ove sedmice trebao sastati s kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Među članovima delegacije nalaze se izvršni direktor Applea Tim Kuk i šef Tesle Ilon Mask, kao i rukovodioci velikih kompanija poput BlackRocka, Blackstonea, Boeinga, Cargilla, Citija, General Electric Aerospacea, Goldman Sachsa, Mete, Microna, MasterCarda, Illumina, Qualcomma i Visa-e.

Kompanija Cisco se prvobitno nalazila na listi, ali je kasnije saopćeno da njen izvršni direktor Chuck Robbins neće učestvovati u putovanju.

Prema ranijim navodima američkih zvaničnika, Tramp želi istražiti nove okvire ekonomske saradnje s Kinom, uključujući moguće investicione i trgovinske modele usmjerene na jačanje strukturirane saradnje između dvije ekonomije.

Posjeta dolazi u okviru šireg nastojanja Vašingtona da stabilizira ekonomske odnose s Pekingom, uz istovremeno zadržavanje konkurencije u strateškim sektorima.