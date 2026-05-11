Dodik izvrijeđao Kaju Kalas: "Da je bilo šta pročitala ne bi ispadala glupa"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik (Milorad Dodik) reagovao je na izjave visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku Kaje Kalas (Kaja Kallas) o Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), te je uputio niz uvreda na njen račun.

U objavi na društvenoj mreži X, Dodik je Kallas nazvao "glupom" osobom.

- EU se s Kajom Kalas može samo smanjivati, a nikako širiti. Ona je svojim neznanjem učinila da EU postane odbojna svakom pristojnom čovjeku. Da je išta pročitala, na primjer Aneks X, ne bi ispadala glupa i djelovala kao da ne zna je li pošla ili došla - rekao je Dodik.