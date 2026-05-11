Dodik izvrijeđao Kaju Kalas: "Da je bilo šta pročitala ne bi ispadala glupa"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik (Milorad Dodik) reagovao je na izjave visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku Kaje Kalas (Kaja Kallas) o Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), te je uputio niz uvreda na njen račun.
U objavi na društvenoj mreži X, Dodik je Kallas nazvao "glupom" osobom.
- EU se s Kajom Kalas može samo smanjivati, a nikako širiti. Ona je svojim neznanjem učinila da EU postane odbojna svakom pristojnom čovjeku. Da je išta pročitala, na primjer Aneks X, ne bi ispadala glupa i djelovala kao da ne zna je li pošla ili došla - rekao je Dodik.
Odluke Šmita je ponovo opisao kao nametnute.
- Da je u EU, čiji je simbol Kalas, ostalo 'D' od demokratije, ne bi vladavinom prava smatrali nametanje zakona od strane neizabranog stranca. Republika Srpska će rasti i bez Plana rasta, a EU će se smanjivati do beznačajnosti dok je Kallas i njoj slični - poručio je.
Kaja Kalas je na današnjoj konferenciji za medije govorila i o ostavci Kristijana Šmita, ističući da Evropska unija podržava imenovanje novog visokog predstavnika kroz Vijeće za implementaciju mira (PIC).
- Naravno, pitanje je možda retoričko, ali da li funkcionisanje države može biti još složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira (PIC), koje će se održati u junu. To je format koji podržava Evropska unija - rekla je Kalas.