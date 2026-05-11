Pobuna protiv Starmera: Stranačke kolege traže ostavku premijera, saradnici ga ubrzano napuštaju

Premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir Starmer) suočava se s ozbiljnom političkom krizom nakon što su četiri parlamentarna pomoćnika podnijela ostavke, dok dio njegovih stranačkih kolega iz Laburističke stranke traži da se povuče s funkcije.

Kako piše BBC, četiri osobe koje obavljaju dužnosti "parlamentarnih pomoćnika" napustile su svoje pozicije.

Riječ je o članovima britanskog parlamenta koji rade u posebnim uredima pri vladi, koju vodi Starmer kao premijer.

Ostavke su podnijeli Džou Moris (Joe Morris), Tom Rutland, Melani Vord (Melanie Ward) i Naushaba Kan (Naushabah Khan). Svi su članovi Laburističke stranke.

Međutim, problemi za Starmera tu ne prestaju, jer je čak 64 poslanika iz njegove stranke javno zatražilo njegovu ostavku.

Pozivi na njegov odlazak uslijedili su nakon što su Laburisti doživjeli težak poraz na nedavnim izborima i izgubili veliki broj mjesta u lokalnim vijećima. Većinu tih pozicija preuzeli su radikalno desna stranka Reform UK, ali i ljevičarska stranka Zelenih.

Starmer je izabran za premijera Velike Britanije 2024. godine kao lider Laburista, koji su tada ostvarili ubjedljivu većinu u parlamentu.

Ipak, od dolaska na vlast prate ga brojni problemi, koji su kulminirali lošim rezultatom na lokalnim izborima održanim prije nekoliko dana.