UAE tajno bombardovali Iran i spalili rafineriju, uslijedila žestoka odmazda projektilima i dronovima

Vazdušni napad na rafineriju kompanije Lavan Oil Refinery Company (LORC) izazvao je veliki požar koji je to postrojenje mjesecima izbacio iz funkcije. Iako se dugo sumnjalo da iza operacije stoje Ujedinjeni Arapski Emirati, zvanična potvrda je stigla tek sada kroz izvještaje koje je objavio Wall Street Journal, pozivajući se na dobro obaviještene izvore.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) izveli su niz neprijavljenih vojnih udara na Iran, uključujući i razorni napad na naftnu rafineriju na ostrvu Lavan. Napadi su se dogodili početkom aprila, gotovo u isto vrijeme kada je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio postizanje primirja u regionu.

Napad na ostrvo Lavan bio je dio šire, tajne vojne kampanje koju su Emirati vodili protiv Irana. Prema navodima izvora, udari su pažljivo planirani kako bi se nanijela maksimalna ekonomska šteta iranskom energetskom sektoru, uz nastojanje da Abu Dabi ne preuzme direktnu odgovornost.

Žestoka iranska odmazda projektilima

Iran je ubrzo odgovorio serijom uzvratnih udara koristeći balističke projektile i dronove samoubice. Na meti su se našli strateški ciljevi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu. Kao direktan odgovor na uništenje rafinerije na ostrvu Lavan, iranske snage su pogodile i jednu rafineriju nafte u Emiratima.

Ova eskalacija, koja je do sada bila skrivena od javnosti, pokazuje koliko je sigurnosna situacija na Bliskom istoku krhka. Dok su svjetski lideri, uključujući Trampa, govorili o deeskalaciji i primirju, na terenu se istovremeno vodio intenzivan rat iscrpljivanja. Novi detalji o operacijama otkrivaju složenost odnosa regionalnih sila i njihovu spremnost na direktne vojne sukobe.