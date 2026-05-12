Završen trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine u kojem je posredovao Tramp

Trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, istekao je u ponedjeljak u 23:00 sata po srednjoevropskom vremenu.

Tramp je u petak izjavio da su Moskva i Kijev postigli dogovor o primirju za period od 9. do 11. maja, uz razmjenu zarobljenika po principu 1.000 za 1.000, ocijenivši taj potez kao mogući korak ka okončanju rata.

- Nadamo se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata - rekao je Tramp, dodajući da se pregovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svjetskog rata, nastavljaju.

Sastanak u Majamiju

Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera s glavnim ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovom u Majamiju, gdje su razgovarali o intenziviranju diplomatskih napora.

U subotu je predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da je spreman sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u trećoj zemlji, ali isključivo radi finalizacije mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat koji traje više od četiri godine.

Format pregovora

Zelenski je kasnije naveo da je Kijev s američkom stranom razgovarao o mogućim formatima pregovora s Putinom "na najvišem nivou", s ciljem okončanja rata.

Prije Trampovog prijedloga, Moskva je najavila jednostrani prekid vatre 8. i 9. maja povodom godišnjice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu, upozorivši Ukrajinu na

"masivan" raketni odgovor u slučaju ometanja obilježavanja Dana pobjede.

Kijev je potom saopćio da će poštovati primirje počevši od ponoći 6. maja.

Obje strane su se nakon toga međusobno optuživale za kršenje primirja.